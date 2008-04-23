Шесть лет на посту

Главное – люди

ЗАСЛУГИ президента перед Ингушетией признают многие. Даже его политические оппоненты говорят, что последние годы стали для жителей региона эпохой национального возрождения. И все же лучшая похвала для руководителя – благодарность тех, за кого он несет ответ: жителей Ингушетии. Ее Мурат Магометович, без сомнения, заслужил. Он верой и правдой служит своему многонациональному народу, поэтому его и называют Народным президентом. С первых дней начал работу по консолидации общества. Не стал делить людей на своих и чужих.

Первое, что сделал Зязиков на посту президента, – начал укреплять социальную инфраструктуру. Население стали бесперебойно обеспечивать энергоресурсами и водой. Освещены магистральные дороги. К 2006 г. в Ингушетии газифицировали абсолютно все населенные пункты. Такого нет больше ни в одном регионе страны.

Второе – жилищное строительство. С 2002 по 2007 гг. в Ингушетии возвели более 2 млн. кв. м жилья. Им обеспечиваются молодые семьи, специалисты, работающие в сельской местности, ветераны Афганистана. Только в 2006 г. построены 42 социальных объекта. Среди них: школа в селе Зязиков-Юрт, детский дом для сирот в станице Орджоникидзевская, два детских сада в Назрани. В 2007 г. начали строить еще 14 школ и три детских сада. В республике появился первый родильный дом – «Центр охраны материнства и детства». Во многом благодаря появлению Центра за 11 месяцев 2007 г. младенческая смертность снизилась на 40,4%.

Третье – повышение благосостояния населения. Среднедушевой денежный доход населения за годы президентства Зязикова увеличились в 2,7 раза, номинальная начисленная заработная плата – в 2,5 раза. Только за 2007 г. средняя пенсия в регионе выросла на треть.

Не забывают в республике и о жителях соседнего региона. При нынешнем президенте была решена острейшая проблема – размещение вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии. С 2002 г. было построено жилье для 270 переехавших оттуда семей. Кроме того, в регионе действует уникальная для России программа по возвращению соотечественников. Им помогают искать работу, бесплатно предоставляют жилье. В Ингушетию уже вернулись свыше 360 русских семей. До 2010 г. планируется обустроить еще 940 человек. Совсем недавно здесь освятили купола и кресты, которые возвели на построенный впервые за 130 лет православный храм. В этом торжественном мероприятии принял участие президент Ингушетии Мурат Зязиков и архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан.

Экономическое чудо

ВСЕ это принесло долгожданные плоды. Рождаемость в Ингушетии в 1,4 раза выше, чем в среднем по России. С 2002 по 2006 г. численность населения Ингушетии увеличилась в 1,4 раза. Смертность только за январь-октябрь 2007 г. снизилась на 10,7%.

Понятно, такой головокружительный успех был бы невозможен без серьезной экономической программы. На этом поприще президенту Зязикову пришлось гораздо сложнее, чем другим руководителям российских регионов.

Это сегодня Ингушетия – один из наиболее перспективных регионов Южного федерального округа. В 2002 г. она скорее походила на лагерь беженцев. Регион появился на российской карте только в 1992 году. Производства здесь практически не было – в состав республики вошли три сугубо сельскохозяйственных района. А о состоянии российского сельского хозяйства в начале 2000-х годов и напоминать не стоит.

В те годы Ингушетия выживала за счет дотаций из федерального бюджета. А они проедались. В итоге к 2002 г. внешний долг региона составлял 1,3 млрд. руб. – в три раза больше, чем ежегодные доходы местной казны.

Новому президенту практически пришлось начинать с нуля. Планы были амбициозные: за несколько лет из ничего создать процветающую промышленную республику. Но это удалось! Во-первых, сумели наладить производство. В Ингушетии возобновили переработку нефти. Освоили производство стройматериалов на базе местных доломитовых месторождений. Начали работу по созданию гидроэнергосистемы, достаточно мощной, чтобы обеспечивать республиканскую промышленность. Результаты впечатляют: новые заводы и фабрики позволили создать свыше 14 тыс. рабочих мест. На днях здесь заработают еще три завода по выпуску строительных материалов. Только один кирпичный завод, построенный в с. Сурхахи, в год будет выпускать свыше 20 млн. кирпичей.

Более того, Зязиков добился в Ингушетии того, чего до сих пор не было в регионе, – наладил высокотехнологичные производства. В 2006 г. в республике появилась первая в стране линия по выпуску цифровых телевизионных тюнеров. В этом году откроют еще четыре линии мощностью до 2 млн. тюнеров в год. О сбыте продукции не придется беспокоиться. Именно эта техника будет стоять в каждой квартире, когда Россия перейдет на современные стандарты телевещания.

Во-вторых, в Ингушетии появилась масштабная программа по поддержке малого бизнеса. В городе Магас построен бизнес-инкубатор площадью 1400 кв. метров. Ведется строительство бизнес-инкубаторов в Карабулаке и Малгобеке. В итоге за последние пять лет количество малых предприятий в республике увеличилось в 6 раз. Объем их продукции – почти в 4 раза.

В-третьих, удалось привлечь зарубежных и отечественных инвесторов. За годы правления нынешнего президента в экономику республики влились 7,3 млрд. рублей. В Ингушетию вкладывают деньги предприниматели из США, Турции и Европы. Не осталась в стороне и Азия. Совместно с корейцами планируется построить завод по производству бытовой техники. Пятнадцатью инвестиционными проектами заинтересовались китайские инвесторы.

Да будет мир

НАКОНЕЦ-ТО Ингушетия стала богатеть. С 2002 г. валовый региональный продукт республики вырос почти в 2,5 раза. В прошлом году сборы в республиканский бюджет превысили 900 млн. руб., и план по доходам был перевыполнен на 23%. Удалось решить проблему внешнего долга. К концу 2007 г. он сократился до 53 млн. руб. и составляет меньше 1% бюджета.

Экономисты в один голос говорят, что, если нынешние темпы развития Ингушетии сохранятся, уже через несколько лет республика сможет стать самодостаточным регионом. Она на равных сотрудничает с другими субъектами Федерации. Устанавливается система международных связей. В ноябре 2005 г. Ингушетию единогласно приняли в Ассамблею европейских регионов, в ноябре 2006 г. – в Бюро Ассамблеи европейских регионов.

В Европе все большее признание получает ингушская культура. В этом году в Каталонии встречали аплодисментами национальный ансамбль «Магас». В будущем году в Испанию поедет детский республиканский ансамбль «Зори Ингушетии». В самой республике появились средства на реставрацию древних памятников. Восстановлен построенный более тысячи лет назад храм Тхаба-Ярды. Реставрируется, пожалуй, главный архитектурный шедевр Ингушетии – средневековые башни-города Торгими и Гикау.

При поддержке Мурата Зязикова восстанавливается и едва не потерянная в 1990-е годы местная спортивная школа. В этом году на Кубке мира по греко-римской борьбе победил ингуш Руслан Белхароев. Два республиканских боксера – Ислам Тимурзиев и Рахим Чахкиев – уже завоевали путевки на Олимпийские игры в Пекине.

Всего этого уже достаточно, чтобы назвать Зязикова настоящим и заботливым главой республики. Но, пожалуй, главное достижение Мурата Магометовича в другом. В трудные годы он сохранил в Ингушетии стабильность. Республика избежала войны, которую хотели перенести на ее территорию чеченские сепаратисты. Страшно подумать, что стало бы тогда с Ингушетией. Но мир был сохранен. Так пожелаем главе республики долгих лет жизни и дальнейших успехов на нелегком поприще президента. Пусть удача и благополучие всегда сопутствуют ему во всех его добрых делах!

Президентская биография

ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович родился 10 сентября 1957 г. в Киргизской ССР. Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета им. Л.Н. Толстого и Южно-Российский гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция».

В 1980–1981 гг. работал инструктором Назрановского райкома партии Чечено-Ингушской АССР. С 1984 по 2002 гг. занимал высокие должности в Комитете государственной безопасности, потом Федеральной службе безопасности. Генерал-лейтенант. Является действительным членом, профессором Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

С января 2002 г. – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. 28 апреля 2002 г. избран президентом Республики Ингушетия. С июля 2004 г. – член президиума Государственного совета Российской Федерации. С июля 2007 г. – секретарь политсовета Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия».

Мурат Зязиков известный российский политик. Доктор философских наук, автор более 40 научных работ по международному молодежному движению и традиционной культуре народов Северного Кавказа.

Всенародное признание

ЗА ГОДЫ президентства Мурату Зязикову удалось сблизить политические и религиозные силы в республике. Это не осталась незамеченным обществом. За годы своей работы Мурат Магометович был удостоен высоких наград самых крупных конфессий России. Совет муфтиев России наградил президента орденом почета «АЛЬ-ФАХР» I степени. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручил главе республики орден Преподобного Сергия Радонежского, высший орден православной церкви для светских лиц.

Почтили вклад Мурата Магометовича в мир на Кавказе и светские организации. Он награжден «Золотым знаком отличия» и «Почетным знаком» Организации Объединенных Наций. Центральное казачье войско России вручило президенту Ингушетии наградной знак «За заслуги перед казачеством России».

По представлению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в гуманитарную деятельность он награжден двумя Орденами Мужества. За безупречную воинскую службу удостоен одиннадцати медалей.

В 2006 г. за заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю плодотворную работу награжден орденом «За заслуги» IV степени. А совсем недавно за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю плодотворную работу Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Мурат Зязиков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.