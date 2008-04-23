Под прицелом – Сочи

О важности этого визита говорит такой факт. Премьер-министр В. Зубков провел в Сочи три дня и «поставил всех исполнителей на уши». В результате гостям показали строительство дороги и хорошие макеты… Но опасность недовольства МОК ходом подготовки Сочи­2014 остается.

Например, пропускная способность железных дорог Краснодарского края составляет 4 млн. т грузов в год. А потребность – 20 млн. тонн. Незапланированные затраты на выкуп сочинской земли составляют 82 млрд. рублей. На строительство уже сегодня требуется 200 тыс. рабочих. Их нет, и размещать их негде. Даже Абхазия не поможет. Всего ее населения не хватит.

Что касается российских автодорог, правительство планирует утроить годовые объемы их строительства к 2015 году. При этом финансирование принято лишь на три года вперед. Уже ясно, что не хватает ни асфальта, ни бетона, ни гравия. Вся российская промышленность обеспечивает лишь половину потребностей страны в стройматериалах.

И последняя деталь. Для реализации крупных инвестпроектов требуется в срочном порядке дополнительно создать 3,2 млн. рабочих мест. А с учетом сектора услуг – 7 миллионов. Но правительство не знает, где взять столько людей. И почти ничего для этого не делает. Большевики, столкнувшись с подобной проблемой, придумали раскулачивание и отправку врагов народа на стройки коммунизма. Сегодня едва ли кто-то придумает решать проблему таким способом.