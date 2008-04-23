Питер ждет перемен
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
О деталях «тетя Валя», как ласково называют петербуржцы своего руководителя, не говорит. Но по администрации ползут слухи о возможных местах ее новой работы:
– председатель Совета Федерации. Это вполне вероятно на фоне того, что С. Миронов все больше мостит дорогу в сторону Д. Медведева;
– вице-премьер правительства России. Например, по социальным вопросам;
– полпред по Северо-Западному федеральному округу. Причем полпред не президента, а председателя правительства. О переориентации по подчиненности полпредов мы уже писали.
В связи с вариантами трудоустройства В. Матвиенко называют и возможных кандидатов на пост питерского градоначальника. Это:
– Д. Козак;
– Г. Полтавченко;
– А. Беглов.
Первые двое кандидатов – люди известные. Что касается гна Беглова, то сейчас он занимает должность начальника Контрольного управления Президента России.
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