Питер ждет перемен

О деталях «тетя Валя», как ласково называют петербуржцы своего руководителя, не говорит. Но по администрации ползут слухи о возможных местах ее новой работы:

– председатель Совета Федерации. Это вполне вероятно на фоне того, что С. Миронов все больше мостит дорогу в сторону Д. Медведева;

– вице-премьер правительства России. Например, по социальным вопросам;

– полпред по Северо-Западному федеральному округу. Причем полпред не президента, а председателя правительства. О переориентации по подчиненности полпредов мы уже писали.

В связи с вариантами трудоустройства В. Матвиенко называют и возможных кандидатов на пост питерского градоначальника. Это:

– Д. Козак;

– Г. Полтавченко;

– А. Беглов.

Первые двое кандидатов – люди известные. Что касается г­на Беглова, то сейчас он занимает должность начальника Контрольного управления Президента России.