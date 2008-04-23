Тучи над Борисом Грызловым
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
Спикер Госдумы все чаще становится источником новостей, связанных с предстоящими майскими рокировками. Во всяком случае, Д. Медведеву приписывают большое желание видеть во главе Госдумы другого человека. В его окружении говорят, что он предлагает два варианта обновления руководства парламента.
Первый вариант – из питерских. Известно, что новому президенту очень импонирует видный юрист В. Плигин. Ныне он – председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Второй вариант. Здесь называют двух всем хорошо известных политиков. Это О. Морозов и В. Володин.
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