Тучи над Борисом Грызловым

Спикер Госдумы все чаще становится источником новостей, связанных с предстоящими майскими рокировками. Во всяком случае, Д. Медведеву приписывают большое желание видеть во главе Госдумы другого человека. В его окружении говорят, что он предлагает два варианта обновления руководства парламента.

Первый вариант – из питерских. Известно, что новому президенту очень импонирует видный юрист В. Плигин. Ныне он – председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Второй вариант. Здесь называют двух всем хорошо известных политиков. Это О. Морозов и В. Володин.