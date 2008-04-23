КСН или КСГ
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
Говорят и о том, что возглавит его В. Путин. Тем самым он реализует свое несомненное политическое лидерство уже в рамках не одного государства, а целой группы стран. В состав Конфедерации предположительно должны войти: Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдавия (включая Приднестровье), Армения, Абхазия, Южная Осетия и Сербия.
Что касается Сербии, то возможность ее политической интеграции с указанными странами обусловлена вероятной победой на парламентских выборах партии умеренного националиста В. Коштуницы. Победу же ему предрекают ввиду того, что партия его главного соперника – президента Б. Тадича – фактически отдала на произвол судьбы Косово и ничего взамен от Запада не получила.
А вот вхождение в Конфедерацию Абхазии и Южной Осетии позволит легализовать их независимый статус. При этом вовсе не надо будет признавать их государственную независимость.
Эти слухи вызывают среди западных дипломатов в Москве заметную нервозность. Предсказуемость политического курса Москвы станет для них еще более проблематичной.
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