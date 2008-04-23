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Дмитрию Медведеву предлагают партию

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Дмитрию Медведеву предлагают партию

 По мысли Сергея Миронова, место проведения съезда должно продемонстрировать, что его «оппозиционная партия» по-прежнему близка к Кремлю. Однако к кому именно она близка в руководстве страны – разобраться не так-то легко. Особенно примечательно в этом смысле заявление С. Миронова 18 апреля о том, что он выступает против идей некоторых единороссов о превращении России в парламентскую республику, где будет править «партия Путина». «По Конституции Россия – президентская республика, и попытка превратить ее в парламентскую была бы убийственной. Посмотрите на то, что происходило на Украине и в Верховной Раде, и вы увидите, как споры о статусе республики дестабилизируют ситуацию. Президент в России держит события, по Конституции, под своим контролем, и это – основа нашей стабильности», – заявил С. Миронов. Стоит ли напоминать, что с 7 мая президентом, который держит события под контролем, будет уже Дмитрий Медведев

 Незадолго до этого момента желание сохранить контроль над властной вертикалью привело В. Путина к мысли о том, чтобы сначала возглавить список «Единой России» на выборах, а потом и саму партию. Впрочем, решение президента возглавить список «Единой России» в октябре 2007 г. могло и не стать катастрофой для «эсеров». Но С. Миронов перед этим более чем полгода делал от имени «Справедливой России» постоянные заявления в поддержку третьего срока В. Путина. Заявления остались без внимания. В результате всего этого некогда перспективная «Справедливая Россия» в декабре 2007 г. едва перешагнула 7%-ный барьер. А после выборов стало еще хуже: рейтинг «эсеров» упал более чем вдвое.

 «За 2 недели до съезда задолженность по зарплатам все-таки была погашена, потом начали выплачивать деньги и регионам. Однако нам уже объявили, что после съезда центральный аппарат будет сокращен в 3 раза, так как денег на нынешний аппарат не хватает», – рассказал «Аргументам неделi» источник в центральном аппарате «Справедливой России». По его словам, нынешняя ситуация для «эсеров» является тяжелой не только в финансовом, но и в политическом и информационном плане: «Президента, как и раньше, критиковать нельзя, правительство теперь тоже нельзя, ведь его возглавил Путин. Непонятно, что вообще теперь можно, поэтому и выступать с какими-либо инициативами и акциями протеста для нас рискованно».

 В то же время у «эсеров» все же есть повод для надежд на лучшее будущее. Все надежды их теперь связаны не с В. Путиным, который уже давно демонстративно не замечает «Справедливую Россию», а с новым президентом Д. Медведевым. И дело не только в том, что у С. Миронова всегда были с ним хорошие отношения (вплоть до того, что Сергей Михайлович был готов уступить Дмитрию Анатольевичу лидерство в своей партии).

 Основная причина в том, что «Единая Россия» превратилась в инструмент контроля В. Путина над Д. Медведевым. Последний же неоднократно заявлял, что собирается быть реальным президентом с конституционными полномочиями, а не декоративным «младшим царем». А раз так, то Д. Медведеву жизненно необходима та партия (или партии), которая была бы противовесом «Единой России».

 Пока такой партии нет. А «Справедливая Россия» слишком слаба, чтобы стать таким противовесом. Однако именно сейчас впервые появляется настоящий запрос на «вторую ногу», настоящий шанс для «Справедливой России». Конечно, чтобы стать опорой Д. Медведева, «эсеры» должны серьезно укрепить свои электоральные позиции, стать намного более привлекательными для населения, чем сейчас. Для этого население должно видеть во главе «эсеров» не только С. Миронова, но и таких известных своей борьбой за социальные, жилищные и другие права народа людей, как О. Дмитриева, С. Глазьев, О. Шеин, Г. Хованская и других. Они бы могли, например, получить посты сопредседателей партии и выступать от ее имени в СМИ. Это, безусловно, увеличило бы популярность партии.

 Кроме того, для возрождения партии необходимо увеличение финансирования, а значит, и появление новых спонсоров. Старый же спонсор «Справедливой России», он же ее вице-спикер в Госдуме А. Бабаков слишком близок к путинскому Кремлю и В. Суркову. Именно этим объясняется его предложение подписать «коалиционное соглашение» с «Единой Россией» о поддержке правительства В. Путина. Смысл такого предложения заключается как раз в том, чтобы поставить под полный контроль В. Путина и «Справедливую Россию», не оставив для Д. Медведева даже надежды на появление противовеса «медведям» (с КПРФ или ЛДПР Д. Медведев, естественно, заигрывать не будет).

 Поэтому вполне закономерно, что С. Миронов выступил против инициативы А. Бабакова о «коалиционном соглашении». Кто же тогда может стать главным спонсором «эсеров»? Один из них – известный владелец «Национального резервного банка» А. Лебедев. В сентябре 2007 г. у него произошел некий конфликт с окружением Миронова. Однако в апреле, по нашей информации, произошло примирение. После скандальной и ложной публикации в принадлежащей Лебедеву газете о личной жизни В. Путина, вход в «Единую Россию» банкиру закрыт. Так что «эсеры» и А. Лебедев, как никто, заинтересованы друг в друге. Да и после переориентации «Справедливой России» с В. Путина на Д. Медведева прием в партию оставшихся не при делах политиков больше уже не будет проблемой.

 Впрочем, возможный альянс «эсеров» с Д. Медведевым – это лишь шанс, предоставленный «Справедливой России». Если он не будет реализован, партию ждет медленное умирание. В этом случае «эсеры» действительно рано или поздно придут к «коалиции» с «Единой Россией» с последующей самоликвидацией и вступлением в ряды «медведей»…

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