//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

«Единая» вертикаль власти

№ 16(102) от 17.04.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

«Единая» вертикаль власти
Беспартийный Д. Медведев

 ТО, ЧТО уходящий президент В. Путин согласился возглавить «Единую Россию», а его «преемник» Д. Медведев отказался даже в нее вступить, выглядит вполне закономерно. Ведь «Единая Россия» в нынешней ситуации нужна В. Путину именно для «контроля» и «опеки» своего преемника. И если бы Д. Медведев в нее вступил, не получив там статуса первого лица, он бы стал тогда официальным подчиненным В. Путина по партии.

 «Избрание Владимира Путина председателем партии «Единая Россия» имеет не только внутрипартийное, но и общенациональное значение. Этот факт кардинально меняет сложившуюся систему функционирования высшей власти в стране. Партия, победившая на парламентских выборах, отныне будет иметь возможность осуществлять контроль за деятельностью различных ведомств. В предстоящий период нам необходимо обкатать эту новую традицию и закрепить ее на законодательном уровне», – так прокомментировал создавшуюся ситуацию заместитель Грызлова по Госдуме и партии власти Ю. Волков. Таким образом, предложена политическая конфигурация, при которой В. Путин будет управлять страной вне зависимости от того, кто формально будет Президентом РФ.

 Отказ же Д. Медведева вступать в «партию Путина» выглядит как желание сохранить самостоятельность, стать не номинальным, а действительным президентом страны. Да и по действующей Конституции президент – это практически «хозяин земли русской». А Д. Медведев неоднократно заявлял о том, что собирается жестко следовать Конституции, быть реальным президентом, руководить страной сам.

 Вот только сможет ли Д. Медведев сразу стать полновластным президентом? Пока, к сожалению, об этом говорить рано. Хотя, по слухам, Д. Медведеву уже удалось «отбиться» от предложений некоторых «горячих путинцев». Они уговаривали его сделать в Кремле рядом с резиденцией Президента РФ и официальную резиденцию премьера В. Путина. Как уже заявлял Д. Медведев сразу после выборов, по закону кабинет президента находится в Кремле, а премьера – в Белом доме, и нарушать закон он не считает возможным. Для Д. Медведева огромное значение имеет и то, удастся ли ему заменить на «своих людей» и руководство Администрации президента.

 Пока же административному преобладанию над В. Путиным будет мешать не только «единая» вертикаль партии власти, но и выстраиваемая правительственная вертикаль. Недавно в окружении уходящего президента был разработан план создания 10 экономических округов страны. При этом каждый из этих округов возглавит губернатор крупнейшего региона, получив статус замминистра регионального развития РФ. Таким образом, губернаторов, которых будет назначать президент Д. Медведев, поставят и под контроль правительства В. Путина. Это уже не говоря о том, что 74 из 83 губернаторов являются членами «Единой России».

 То есть для «контроля» над Д. Медведевым созданы целые две вертикали власти во главе с В. Путиным – «единая» и правительственная. В этой ситуации Д. Медведев сможет стать реальным «хозяином земли русской» только тогда, когда сумеет создать свой мощный не только юридический и силовой, но и политико-пропагандистский аппарат.

 В свою очередь, популярность в народе и вес в глазах правящей элиты во многом зависят от того, как оба лидера будут освещаться на основных телеканалах. В последнее время на телеканалах «Первый» и «Россия» деятельность «Единой России» и В. Путина освещают явно чаще, чем деятельность Д. Медведева. В результате только за первую неделю апреля социологи ВЦИОМ отметили рост рейтинга «Единой России» с 54 до 58%. После того как 15 апреля партию власти возглавил В. Путин, ее рейтинг вырастет еще на несколько процентов. В этой ситуации Д. Медведеву еще не скоро удастся опередить по популярности В. Путина. По данным ФОМ, с 15 марта по 5 апреля доля россиян, симпатизирующих в первую очередь В. Путину, осталась на уровне 45–46%. А вот доля симпатизирующих в первую очередь Д. Медведеву выросла лишь с 12 до 15%.

 Доля же потенциальных сторонников избранного президента (симпатизирующих ему наряду с другими политиками) за последний месяц даже немного снизилась. По данным ФОМ – с 34 до 28%, по данным ВЦИОМ – с 41 до 39%.

 Как видим, шанс опередить В. Путина у Д. Медведева, несомненно, есть. Но вот первоначальные ожидания того, что их рейтинги сами собой поменяются местами после изменения их должностей, пока не слишком оправдываются. За то, чтобы стать в России политической фигурой №1, Дмитрию Анатольевичу Медведеву еще придется побороться.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.

//В мире

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

//В мире

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко во вторник заявил, что инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

Первого октября индексация затронет зарплаты работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не входили в "майский указ" 2012 года. Этой категории бюджетников выплаты повысят на 4,3%.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Здоровье

Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили возможные признаки онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

//Спорт

Россия – снова без олимпиады?!

Россия – снова без олимпиады?!

Не успели мы отдышаться после страшного допинг-скандала, только сборную России с триколором и гимном допустили на Олимпиаду в Токио, как под нашу страну подложили очередную бомбу. Теперь ВАДА подозревает московскую лабораторию в махинациях. Это грозит новой дисквалификацией и отстранением от летних Игр-2020.

//Новости партнеров

//Спорт

Наш хоккей – не машина!

Наш хоккей – не машина!

«Аргументы недели» побеседовали с Вячеславом ФЕТИСОВЫМ на премьере фильма «Русская пятёрка» о тех временах, когда он ещё играл в «Детройте», – и узнали о взглядах легендарного защитника на современный хоккей.

//Спорт

Пятёрка – это не всегда отлично

Пятёрка – это не всегда отлично

На минувшей неделе клубы, представляющие Россию в еврокубках, провели семь матчей, и только в двух из них было забито меньше пяти мячей.

//Новости СМИ2

//Экономика

Менеджер и дипломат Страны Советов

Менеджер и дипломат Страны Советов

По Первому каналу с успехом идет документальный сериал «Страна Советов. Забытые вожди». Уже сейчас можно признать – сериал удался. Отдельно стоит упомянуть серию об Анастасе Микояне.

//Культура

До каждого зрителя можно достучаться

До каждого зрителя можно достучаться

Юрий КОНОНОВ, покоривший наставников и зрителей на подмостках «Главной сцены» и «Голоса», дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе откровенного разговора певец рассказал о «пластмассовом» искусстве, необычных реакциях поклонников, а также о том, почему на конкурсах участников донимает тахикардия.

//Культура

Пелевин представил новую версию Вселенной

Пелевин представил новую версию Вселенной

Книга Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний» состоит из двух рассказов («Иакинф» и «Столыпин») и повести-трактата, давшей название всему сборнику. Как всегда, сочинение автора предлагает ответ на вопрос, когда-то заданный Фёдором Павловичем Карамазовым своему сыну Ивану: «Кто же это так смеётся над человеком?»

//Происшествия

В Пакистане произошло землетрясение, есть человеческие жертвы

В Пакистане произошло землетрясение, есть человеческие жертвы

В Пакистане неподалеку от границы с Индией прошло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Подземные толчки зафиксировали во вторник днем в 173 километрах к северо-западу от города Лахор.

//Общество

Информационная мозаика ОТР

Информационная мозаика ОТР

Телеканал «Общественное телевидение России» придерживается такого мнения: нашим соотечественникам прежде всего интересны новости про Россию. Такая информационная мозаика и присутствует в его эфире.

//Общество

Брюс Спрингстин, американский правдоруб

Брюс Спрингстин, американский правдоруб

23 сентября Брюс Спрингстин, чьё имя давно и хорошо известно любителям рока, отпраздновал своё 70-летие. Поскольку американец хоть и прожил всю жизнь в обнимку с гитарой, ни в каких других сопутствующих рок-н-роллу слабостях замечен не был, то он и выглядит для своего возраста прекрасно.

//Новости партнеров

//Общество

Рука на пульсе Земли

Рука на пульсе Земли

Пока все обсуждают возможное извержение американского вулкана Йеллоустоун и в связи с этим хоронят Соединённые Штаты, главный вулканолог и сейсмолог России напоминает об опасностях, грозящих нашей стране. «Однажды просто так не проскочим!» – предупреждает Алексей ОЗЕРОВ, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

//Общество

Губернский «Маскарад» и кукольный «Робинзон Крузо»

Губернский «Маскарад» и кукольный «Робинзон Крузо»

Седьмой сезон Московский Губернский театр открыл 20 сентября прошлогодней премьерой – спектаклем «Энергичные люди» по рассказам Василия Шукшина. Эта громкая и красочная постановка стала камертоном сбора труппы, состоявшегося днём на Большой сцене. Для Губернского это традиция – устраивать праздник для всех: актёров, всех служб театра, фанатов и прессы.

//Общество

В Театре Армии открыли Аллею звёзд

В Театре Армии открыли Аллею звёзд

В Театре Российской армии заложили мемориальную звезду Алексея Попова. Это событие дало старт 90-му юбилейному сезону и 5-му московскому фестивалю «Лестница», который по традиции проходит на площади перед зданием театра.

//Шпионаж

Секреты Сноудена

Секреты Сноудена

В сентябре этого года сразу в двух десятках стран вышли мемуары Эдварда Сноудена – бывшего агента ЦРУ и АНБ США, рассказавшего миру о тотальной слежке и злоупотреблениях американских спецслужб. В русском переводе книга называется «Личное дело». Обозреватель «АН» попросил рассказать о самом…

//Общество

Прорвут ли США ПВО Калининградской области?

Прорвут ли США ПВО Калининградской области?

На днях новый командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриджян в очередной раз показал, что некоторым генералам куда полезнее жевать, чем говорить.

//Политика

Янукович планирует вернуться на Украину

Янукович планирует вернуться на Украину

Сбежавший из страны экс-президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину, сообщают украинские СМИ. Об этом журналистам рассказал адвокат политика Виталий Сердюк.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака
2

Онколог: «С диагнозом Заворотнюк можно жить»
3

В России могут расширить список возможных живых доноров
4

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
5

Уголовные дела против врачей дестабилизируют медицинскую отрасль

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры