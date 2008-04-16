«Единая» вертикаль власти

ТО, ЧТО уходящий президент В. Путин согласился возглавить «Единую Россию», а его «преемник» Д. Медведев отказался даже в нее вступить, выглядит вполне закономерно. Ведь «Единая Россия» в нынешней ситуации нужна В. Путину именно для «контроля» и «опеки» своего преемника. И если бы Д. Медведев в нее вступил, не получив там статуса первого лица, он бы стал тогда официальным подчиненным В. Путина по партии.

«Избрание Владимира Путина председателем партии «Единая Россия» имеет не только внутрипартийное, но и общенациональное значение. Этот факт кардинально меняет сложившуюся систему функционирования высшей власти в стране. Партия, победившая на парламентских выборах, отныне будет иметь возможность осуществлять контроль за деятельностью различных ведомств. В предстоящий период нам необходимо обкатать эту новую традицию и закрепить ее на законодательном уровне», – так прокомментировал создавшуюся ситуацию заместитель Грызлова по Госдуме и партии власти Ю. Волков. Таким образом, предложена политическая конфигурация, при которой В. Путин будет управлять страной вне зависимости от того, кто формально будет Президентом РФ.

Отказ же Д. Медведева вступать в «партию Путина» выглядит как желание сохранить самостоятельность, стать не номинальным, а действительным президентом страны. Да и по действующей Конституции президент – это практически «хозяин земли русской». А Д. Медведев неоднократно заявлял о том, что собирается жестко следовать Конституции, быть реальным президентом, руководить страной сам.

Вот только сможет ли Д. Медведев сразу стать полновластным президентом? Пока, к сожалению, об этом говорить рано. Хотя, по слухам, Д. Медведеву уже удалось «отбиться» от предложений некоторых «горячих путинцев». Они уговаривали его сделать в Кремле рядом с резиденцией Президента РФ и официальную резиденцию премьера В. Путина. Как уже заявлял Д. Медведев сразу после выборов, по закону кабинет президента находится в Кремле, а премьера – в Белом доме, и нарушать закон он не считает возможным. Для Д. Медведева огромное значение имеет и то, удастся ли ему заменить на «своих людей» и руководство Администрации президента.

Пока же административному преобладанию над В. Путиным будет мешать не только «единая» вертикаль партии власти, но и выстраиваемая правительственная вертикаль. Недавно в окружении уходящего президента был разработан план создания 10 экономических округов страны. При этом каждый из этих округов возглавит губернатор крупнейшего региона, получив статус замминистра регионального развития РФ. Таким образом, губернаторов, которых будет назначать президент Д. Медведев, поставят и под контроль правительства В. Путина. Это уже не говоря о том, что 74 из 83 губернаторов являются членами «Единой России».

То есть для «контроля» над Д. Медведевым созданы целые две вертикали власти во главе с В. Путиным – «единая» и правительственная. В этой ситуации Д. Медведев сможет стать реальным «хозяином земли русской» только тогда, когда сумеет создать свой мощный не только юридический и силовой, но и политико-пропагандистский аппарат.

В свою очередь, популярность в народе и вес в глазах правящей элиты во многом зависят от того, как оба лидера будут освещаться на основных телеканалах. В последнее время на телеканалах «Первый» и «Россия» деятельность «Единой России» и В. Путина освещают явно чаще, чем деятельность Д. Медведева. В результате только за первую неделю апреля социологи ВЦИОМ отметили рост рейтинга «Единой России» с 54 до 58%. После того как 15 апреля партию власти возглавил В. Путин, ее рейтинг вырастет еще на несколько процентов. В этой ситуации Д. Медведеву еще не скоро удастся опередить по популярности В. Путина. По данным ФОМ, с 15 марта по 5 апреля доля россиян, симпатизирующих в первую очередь В. Путину, осталась на уровне 45–46%. А вот доля симпатизирующих в первую очередь Д. Медведеву выросла лишь с 12 до 15%.

Доля же потенциальных сторонников избранного президента (симпатизирующих ему наряду с другими политиками) за последний месяц даже немного снизилась. По данным ФОМ – с 34 до 28%, по данным ВЦИОМ – с 41 до 39%.

Как видим, шанс опередить В. Путина у Д. Медведева, несомненно, есть. Но вот первоначальные ожидания того, что их рейтинги сами собой поменяются местами после изменения их должностей, пока не слишком оправдываются. За то, чтобы стать в России политической фигурой №1, Дмитрию Анатольевичу Медведеву еще придется побороться.