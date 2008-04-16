НАТО отказало Украине и Грузии не из-за России?

КАК известно, на недавнем саммите ­НАТО в Бухаресте Украине и Грузии было отказано в присоединении к Плану действий по членству в НАТО. В нашей стране часто комментировали это событие как уступку НАТО России. Мол, В. Путин выдвинул своим преемником Д. Медведева, считающегося «либералом» и дружественно настроенным по отношению к Западу. А Запад сделал «ответный жест».

Но есть и другая версия. Согласно ей, в кругах западной политической элиты заранее было известно, что Грузии и Украине откажут. Консолидированная позиция Евросоюза по данному вопросу связана с тем, что Брюссель давно вынашивает планы трансформировать НАТО в европейский оборонительный союз. Именно это сыграло решающую роль в отказе европейских стран принять Грузию и Украину (страны, которые стали бы играть в нем роль сателлитов США), а отнюдь не позиция России и нежелание портить с ней отношения. Между тем США видят в НАТО инструмент борьбы за свои интересы. Противостоять планам создания европейского оборонительного союза США могут, в частности, «разбавив» ­НАТО как можно большим количеством мелких восточноевропейских стран, ориентированных на Вашингтон.

Эксперты считают, что Германия наложила вето на интеграцию Украины и Грузии в НАТО, и в ближайшие 5–6 лет эти страны членами альянса не станут. Это означает, что Европа намерена переждать смену поколения политиков в США (если только эта смена не произойдет уже сейчас и президентом США не станет «американский Горбачев» Б. Обама, что маловероятно).