Медведев присматривается к губернаторам

НЫНЕШНЕМУ составу президиума Госсовета в чем-то повезло. Обычный 6-месячный срок пребывания в президиуме увеличен на месяц. Говорят, что В. Путин не стал делать замену, переложив ответственность на Д. Медведева. Но ему сейчас не до этого. Есть более важные дела, связанные с губернаторами.

Возможно, уже в апреле г-н Медведев проведет серию собеседований с губернаторами «проблемных» регионов. Их полномочия могут быть поставлены под вопрос еще до инаугурации. К этим губернаторам относят Кузнецова (Псковская область), Маркелова (Марий Эл), Меня (Ивановская область), Батдыева (Карачаево-Черкесия) и Илюмжинова (Калмыкия).

Тем временем участь одного из «проблемных» губернаторов уже решена. Во время своего недавнего посещения Администрации президента губернатор Иркутской области Тишанин написал заявление об отставке – с открытой датой. А 15 апреля об отставке объявлено официально, и на место Тишанина выдвинут депутат Госдумы, в прош­лом топ-менеджер «Рособоронэкспорта» г-н Есиповский. Он считается ставленником президента «Ростехнологий» (куда входит «Рособоронэкспорт») г‑на Чемезова. Ему удалось поменять иркутского губернатора, несмотря на то, что за спиной губернатора Тишанина, по слухам, стоят такие «тяжеловесы», как президент ОАО «РЖД» В. Якунин и близкий В. Путину банкир Ю. Ковальчук.