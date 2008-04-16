Олимпиада в опасности

ДОЛЖНОСТЬ московского градоначальника – ключевая во всех отношениях еще со времен царя Гороха. И каждый новый правитель России хотел видеть на этом месте своего человека. Вот только Юрий Михайлович, как видно, и в самом деле незаменим. Тем не менее, в мэрии Москвы обсуждение этой темы – наиболее частое. Там продолжают быть уверенными, что после инаугурации 7 мая г‑н Медведев поставит «на Москву» своего человека. А Ю. Лужкова сватают в связи с этим на место руководителя Олимпийской корпорации вместо С. Вайнштока.

У этих разговоров помимо обывательского трепа есть и вполне правдивое обоснование. Дело в том, что строительство олимпийских объектов в Сочи фактически находится под угрозой срыва. Во всяком случае, инспекции МОК, которая скоро приедет проверять Сочи, показать нечего. Так недалеко и до отказа МОК от Сочи в пользу южнокорейского города Пхенчхана. Там работа по олимпийским объектам идет полным ходом.

Но в чем, спрашивается, могла бы быть выгода самого Юрия Михайловича?

Первое. Работа в Сочи предстоит гораздо более длительная, чем окончание срока в должности мэра Москвы. На 4 года!

Второе. Консолидированный бюджет Сочи­2014 выглядит весьма сопоставимо с бюджетом российской столицы. Значит – есть что осваивать.

Третье. Ю. Лужков – прирожденный строитель. Вернее – организатор строительства.

Четвертое. Рядом с Сочи – Абхазия. Туда уже вложено немало московских денег, которые надо преумножать. Да и любимую мэром Москвы тему патриотизма на «абхазской проблематике» можно резко усилить.

Говорят, что г­н Лужков вполне мог бы согласиться на такое предложение. Но при условии: над ним должен быть только один начальник – премьер. Сегодня таких начальников – пять. Вот и стоит стройка, и по большому счету пока о ней идут одни разговоры.

Разумеется, все это – не более чем очевидное предположение. Но мало ли о чем говорят во время смены верховной власти? Хотя и ее – эту самую власть – можно понять: «Сочи­2014» загубить нельзя, а людей, кто способен этого не допустить, – единицы. Так что, если Ю.М. Лужкову последует предложение от руководителя Партии и Правительства, от него едва ли можно будет отказаться.