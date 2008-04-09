Что остановило «НАТОвский» каток?

НА САММИТЕ НАТО в Бухаресте решался главный вопрос – каково реальное влияние США в НАТО? Могут ли американцы последовательно реализовывать свою политику, не оглядываясь ни на партнеров, ни на Россию? Именно поэтому встреча заранее называлась «вершиной» внешней политики президента США Дж. Буша за восемь лет его пребывания у власти.

Оказалось, что все не так однозначно. Можно сделать несколько основных выводов.

Во-первых, в целом США удалось отстоять линию на дальнейшее расширение НАТО. В альянс принимаются Албания и Хорватия. В Бухаресте подтверждено, что этот процесс и далее будет необратимым, то есть расширение на Восток остается стратегической задачей НАТО. При этом сорвалось вступление в НАТО Македонии из-за возражений Греции. И что самое важное для нас, отложен вопрос о начале приобретения членства в НАТО Украиной и Грузией. Франция, Германия, Испания и ряд других государств выступили против форсирования данного процесса, понимая, какие последствия он может принести для отношений России с Европой. Фактически первый раз за последние годы разногласия в альянсе между США и рядом европейских партнеров вылились в политическое противостояние.

Сегодня можно прямо сказать, что российские аргументы, изложенные в ходе двухсторонних контактов В. Путина с лидерами многих европейских государств, были серьезно приняты во внимание. Это действительно победа российской дипломатии. И она поможет началу новых переговоров между Россией и Европейским союзом по заключению долгосрочного соглашения о сотрудничестве.

Думается, что решение по Грузии во многом охладит тех в Тбилиси, кто уже завтра был готов к «маленькой победоносной войне» в той же Южной Осетии. Уже под прикрытием НАТО. А для Украины это еще один повод силам, выступающим против членства страны в НАТО, начать формировать устойчивую антинатовскую коалицию. Уже ясно, что она могла бы стать широкой политической силой и новым влиятельным фактором во внутриполитической жизни страны.

Но проблемы остаются. Есть высокая вероятность того, что в декабре этого года на очередной встрече руководителей стран НАТО все же будет предпринята новая попытка взять Грузию и Украину под крыло альянса. Тем более что эта тема остается приоритетной для американцев.

Во-вторых, США удалось добиться того, что отныне программа развертывания американской ПРО, включая размещение радара в Чехии и ракет-перехватчиков в Польше, по сути дела, становится программой НАТО. Естественно, это осложнит наши отношения и с альянсом, и с этими двумя странами. Эта тема будет наиболее болезненной на ближайшие годы, поскольку в Бухаресте Россия так и не получила никаких гарантий в отношении того, что создаваемая глобальная система ПРО не будет прямо направлена против нее.

В-третьих, НАТО усилит свое военное присутствие в Афганистане, где Талибан стремится вернуться к власти. А для начала – взять под свой контроль значительную часть территории страны.

Россия дала согласие на расширение транзита через свою территорию невоенных грузов для сил коалиции. Тем самым наглядно подтвердила готовность и дальше участвовать в борьбе с терроризмом. Но нужно понимать, что есть высокая вероятность того, что НАТО увязнет в Афганистане примерно так же, как это происходит сегодня в Ираке. Следует быть готовыми к тому, что нас попытаются втянуть и непосредственно в боевые действия.

В-четвертых, и это самое важное, встречи в Бухаресте, включая и саммит Россия – НАТО, не стали началом новой холодной войны. Именно этого справедливо опасались многие эксперты и политики. Да, отношения России с Западом, включая отношения с НАТО, остаются сложными. Но вероятность политической конфронтации значительно снизилась.

В. Путин прямо сказал, что считает невозможным возврат к холодной войне. Для нее нет причин идеологического характера. При этом, естественно, было подчеркнуто, что Россия не будет поступаться интересами своей национальной безопасности и при необходимости предпримет соответствующие шаги.

Последовавший за Бухарестом российско-американский саммит в Сочи – последняя официальная встреча двух президентов. Она дала серьезную надежду на начало нового этапа отношений между нашими государствами.

Несмотря на имеющиеся разногласия, прежде всего по ПРО, практически впервые за несколько последних лет стороны смогли сформировать позитивную повестку дня. Это – Декларация о стратегических рамках. Она охватывает все сферы – от ядерного разоружения до экономического сотрудничества.

Как подчеркнул В. Путин, «удалось построить работу так, чтобы расхождения по одним вопросам в целом не оказывали негативного влияния на состояние дел в других областях, где у нас есть продвижение вперед и сближение позиций». Безуслов­но, здесь сработал и фактор «прощания», когда в активе за последние восемь лет хочется иметь все же позитивный итог.

Хотя, конечно, кое-что было в стиле «дежа вю» – то же обещание Буша отменить поправку Джексона – Вэника. Вот уже более 30 лет она блокирует развитие экономических отношений между нашими странами. Обещал он и поддержать вступление России во Всемирную торговую организацию и т.д. Все это было уже не один раз. И все без толку.

Особый характер сочинского саммита заключался в том, что здесь состоялась первая встреча Д. Медведева с Дж. Бушем. А им предстоит работать вместе почти полгода. Буш в этот раз не стал говорить, что он видит в глазах нового Президента России. Но встречей остался доволен, подчеркнув, что видит в лице Медведева открытого и целеустремленного политика.

Но за теплыми словами избранному президенту Д. Медведеву остается непростое наследство. При всем том, что достигнутые в Сочи договоренности на будущее являются своего рода позитивной повест­кой дня. Но совершенно очевидно – ее реализация будет непростым делом и может сопровождаться самыми различными неожиданностями. При этом у Д. Медведева остаются как минимум две возможности вместе с Бушем углубить взаимопонимание сторон. Сначала – на встрече «Восьмерки» в июле в Японии, а затем в Китае на открытии Олимпийских игр.

После Сочи стало ясно, что передача «эстафетной палочки» в российско-американских отношениях произошла без сбоев. Остается только ждать, кто с американской стороны понесет ее после ноябрьских выборов президента в США.