Карьера Сергея Иванова

ДРУГОЙ конек С. Иванова – Военно-промышленный комплекс (ВПК) – фактически поставил под свой контроль соратник В. Путина С. Чемезов. И его влияние растет с каждым днем, как и число госкорпораций. Говорят, что в планах г-на Чемезова создание не менее 30 государственных холдингов. Едва ли подтвердятся и слухи о переходе С. Иванова на должность министра иностранных дел. Это означало бы слишком резкий поворот в международных делах. Едва ли это нужно новому президенту.

Тем временем люди, близкие к г-ну Иванову, активно обсуждают версию, что их шеф может быть рекомендован в 2009 г. на пост мэра Москвы. Эта должность остается по-прежнему привлекательной для выходцев из Питера. И не только из Питера. В окружении Ю. Лужкова знают об этом и всячески противодействуют всем попыткам.

Напомним, что совсем недавно говорили о том, что г-н Лужков скоро уйдет на покой, а его место займет вице-премьер А. Жуков. Но он оказался не бойцом и не слишком сильным хозяйственником, и слухи сошли на нет. Совсем недавно в качестве сменщика г-на Лужкова стали называть и главу Администрации президента С. Собянина. Но и эти слухи отбили.

Из последних обсуждаемых кандидатур – управделами администрации президента В. Кожин и вице-премьер С. Иванов. Оба этих чиновника весьма энергичны и в случае ухода Лужкова не исключена борьба между ними за важнейшее в стране кресло. Хотя г-на Кожина может ожидать и другая перспектива. Если губернатору Санкт-Петербурга В. Матвиенко не удастся наладить отношения с новым президентом, то она может расстаться с должностью. А на ее место будет назначен как раз питерец В. Кожин. А у г-на Иванова станет одним конкурентом меньше.

Между тем В. Путин известен своими неожиданными решениями. Так что С. Иванов вполне может занять и очень весомую должность. Например – единственного первого вице-премьера.