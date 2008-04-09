Сергей Миронов въедет в Кремль

На съезде будет море красных знамен, ветераны, президиум на сцене. Не будет только барельефа Ленина, как на съездах КПСС.

Говорят, что С. Миронов получил от В. Путина «добро» на создание «Левого проекта». За 2–3 года он должен собрать воедино все левые партии. В том числе – КПРФ. От нынешнего названия – «Справедливая Россия: Родина. Пенсионеры. Жизнь» останется только «Справедливая Россия». Ее важнейшей задачей станет создание новых, «зубастых» профсоюзов, которые пустят в бой против иностранных компаний.

Еще один шаг новой СР – вступление в Социнтерн. Этим она обретает полную атрибутику социал-демократической партии. Такой, как лейбористская партия в Англии, СДПГ в Германии.

На этом, по замыслу авторов, завершится формирование в России двухпартийной системы. Планируется, что основные конкуренты СР – КПРФ и ЛДПР – через 3–4 года уйдут по-тихому.