Какие партии останутся при новом президенте

ЕСЛИ учесть, что в РФ зарегистрированы 15 партий, то это означает, что как минимум половине из них грозит ликвидация. Причиной, по которой некоторые партии надо бы ликвидировать, Д. Медведев назвал то, что «за партийных функционеров не должно быть стыдно, они забыли, что партия создается для улучшения жизни людей, а не только для политической борьбы».

Ликвидация партий может идти по нескольким критериям.

Во-первых, будут ликвидированы те, у кого останутся региональные отделения в менее чем половине регионов РФ и число членов партии окажется менее 50 тысяч.

Во-вторых, ликвидации согласно ст. 37 Закона «О политических партиях» подлежит партия, которая 5 лет не принимала участия в выборах. Это означает участие не менее чем в 20% региональных выборов, то есть не менее чем в 17 субъектах РФ (с 1 марта 2008 г. в РФ 83 субъекта).

В-третьих, ликвидации подвергаются и те партии, которые решили объединиться с какими-либо другими.

Планы Кремля: партии станут 100‑тысячными

«УКРУПНЕНИЕ можно ускорить повышением минимальной численности партии с 50 до 100 тыс. граждан. С другой стороны, укреплению партий послужило бы и увеличение их государственного финансирования. Сейчас законодательно предусмотрено, что тем из них, кто собрал на выборах не менее 3% голосов, ежегодно выплачивается по 5 руб. за каждый голос. Было бы правильно увеличить «ставку» до 20–25 руб. и одновременно снизить процентный порог до 2%. Лучше, когда партии получают бюджетные деньги, чем когда они клянчат их у бизнесменов, торгуют местами в списках и т.д.», – заявил «Аргументам неделi» близкий к Кремлю политолог Виталий Иванов.

Если повысить выплаты партиям до 25 руб. за голос, то «Единая Россия» будет получать 1,1 млрд. руб. ежегодно, а Аграрная партия – 40 миллионов.

В ФРС же «Аргументам неделi» сообщили, что, по данным за 2007 г., более 100 тыс. членов имеют лишь 5 партий: «Единая Россия» (1,26 млн. членов в 84 региональных отделениях), «Справедливая Россия» (430 тыс. и 82 региона), КПРФ (164,5 тыс. и 80 регионов), Аграрная партия (164,1 тыс. и 73 региона) и ЛДПР (146,2 тыс. и 89 регионов). Вплотную к 100 тыс. приблизился лишь «Народный союз» С. Бабурина (96,6 тыс. и 62 региона).

А вот наименьшую численность имеют Партия соцсправедливости (ПСС) А. Подберезкина (50,8 тыс. и членов и 61 региональное отделение) и Партия возрождения России (ПВР) Г. Селезнева (52,6 тыс. и 60 регионов). Эти партии находятся буквально «на грани» необходимых 50 тыс. членов. Не блещут численностью и «Зеленые» А. Панфилова (58,8 тыс. в 60 регионах) и «Гражданская сила» М. Барщевского (64,2 тыс. в 67 регионах).

У СПС и «Яблока» тоже не самая высокая численность (57,4 – 58,5 тыс.), но зато у них намного больше региональных отделений (76–77).

Долги за участие

В ВЫБОРАХ в Госдуму-2007 не смогли поуча­ствовать ПМЕ, ПВР, «Зеленые» и партия С. Бабурина. Их может спасти лишь участие в не менее чем 17 региональных выборах 2004–2008 годов. В реальности же ПМЕ участвовала в 2 региональных кампаниях, ПВР – 5, «Зеленые» – 9 и только бабуринцы – в 20.

Впрочем, у тех партий, которые поучаствовали в думских выборах, сейчас другие и не менее серьезные проблемы. Все, кроме 4 партий-победителей, 2 декабря набрали менее 3% голосов. А значит, все они (а это 7 партий) теперь обязаны по закону возмещать стоимость бесплатных телеэфиров и газетных публикаций.

Как сообщил Центризбирком, долги всех 7 партий составили в сумме 1132,23 млн. рублей. Причем на 11 марта неоплаченными остались у каждой партии от 155 до 170 млн. руб., то есть практически никто ничего из долгов до сих пор не заплатил. Больше всех должно «Яблоко» – 169,96 млн. рублей. «Гражданская сила» М. Барщевского – 168,5 млн., Аграрная партия – 161,28 млн., Демпартия А. Богданова – 161,07 млн., СПС – 158,88 млн., а ПСС и «Патриоты России» Г. Семигина – по 155-157 млн. каждая.

«За это по закону партию не могут ликвидировать. Но государственные СМИ через год после выборов вправе начать в судебном порядке взыскание с партий задолженности. А если долг по каким-либо причинам не будет погашен до следующих выборов, то партия будет лишена на них бесплатного эфирного времени», – заявил «Аргументам неделi» исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов.

Аграрная партия не хочет под крыло С. Миронова

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ процессов между российскими партиями в последнее время не наблюдается. Да и в 2006–2007 гг. лишь «Справедливой России» удалось присоединить к себе еще 4 зарегистрированные партии.

Генсек «Единой России» В. Володин в ноябре 2006 г. заявлял, что в партию власти вольется Аграрная партия России (АПР). Весомости этим заявлениям придавал и тот факт, что с мая 2006 г. главой аппарата АПР и ее зампредом стал В. Телегин – единоросс в 2002–2005 гг. и хороший знакомый В. Володина еще по Саратовской области. Однако АПР возникла в 1993 г. как сельский филиал КПРФ и в ней до сих пор сильны оппозиционные настроения, которые и не позволили объединиться с партией власти.

В начале марта 2008 г. о планах присоединения АПР уже к «Справедливой России» заявил и С. Миронов. Он предложил председателю АПР В. Плотникову некий пост в руководстве СР. Однако Владимир Плотников заявил «Аргументам неделi», что «мы в будущем исключаем объединение с любыми партиями, АПР намерена развиваться самостоятельно».

Как видим, в России есть 5 партий, которые соответствуют новым требованиям по наличию у них электората, численности членов и участию в выборах (ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР и АПР). К ним может быть добавлена и «Гражданская сила» М. Барщевского – она допущена к участию в выдвижении Д. Медведева. А также ДПР А. Богданова, которая успешно выполнила на выборах­2007 «задание по борьбе с СПС». «Народный союз» С. Бабурина имеет почти достаточную численность. А вот 4 партии (ПВР, ПМЕ, ПСС и «Зеленые») явно заслуживают ликвидации. Из них только ПСС может попросить для себя поблажек в связи с тем, что председатель А. Подберезкин с мая 2006 г. работает референтом Д. Медведева в правительстве РФ. СПС вполне может быть наказан ликвидацией за «несговорчивость», а судьба «Яблока» во многом будет зависеть от того, станет ли Г. Явлинский заниматься государственной работой.