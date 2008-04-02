Зюганов переходит в наступление

О ВОЕННОЙ опасности. Со стороны США и НАТО. Законопроект будет основан на материалах Комитета Госдумы по обороне прошлого созыва. По этим материалам ясно, что войска НАТО могут быстро и легко захватить западные области России.

О продовольственной безопасности. Импорт сельхозпродукции достигает по отдельным видам 75–80%. Но считается, что уже при импорте в 35% страна может стать объектом шантажа.

То же самое можно сказать и об импорте лекарств. По отдельным их видам доля отечественного производства сократилась до 20%. В России же лекарства поставляют более 900 иностранных фирм.

О перемещенных ценностях в годы Второй мировой войны.

Ведомством М. Швыдкого готовится Интернет-каталог утерянных Россией культурных ценностей. В нем – опись 199 тыс. произведений искусства, редких книг и икон. Это все, что за годы войны вывезли из СССР или уничтожили немецкие войска.

Многие из этих ценностей уже давно находятся в частных коллекциях на Западе. Вернуть их невозможно. По мнению КПРФ, надо поставить художественные ценности, вывезенные из Германии, в то же положение. Конкретно – устроить их распродажу в частные руки с условием запрета вывоза за границу.

Накануне очередной годовщины Победы СССР в Отечественной войне этот законопроект выглядел бы очень выигрышно.