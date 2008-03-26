Эпоха двух царей

ПРИЧЕМ Д. Медведев уже успел показать умение сотрудничать в таком тандеме. Это произошло во время визита в Москву А. Меркель – канцлера ФРГ. Она первой из западных лидеров приехала в Россию на разведку.

По результатам визита уже можно говорить о внешнеполитическом успехе тандема Путин – Медведев. Так, г-жа Меркель поддержала позицию Кремля по предполагаемому вступлению Грузии и Украины в НАТО.

Проявился и успех тандема во внутренней политике. После встречи с Путиным и Медведевым г-жа Меркель отказалась от традиционной встречи с представителями «либерально-демо­кратической общественности». Она дала понять, что не собирается «лезть» в наши внутренние дела. При этом западная пресса писала много критических материалов о подготовке и ходе выборов президента.

Похоже, такая позиция канц­лера ФРГ была определена личными связями Д. Медведева с руководством немецких социал-демократов, входящих в правительство.

Но и Москве пришлось пойти на уступки. Сразу после визита А. Меркель был срочно урегулирован газовый спор с Украиной. То есть можно считать, что явление либерального Медведева развеяло многие опасения Запада.

Очень хорошо прошла встреча действующего и будущего президентов с госсекретарем США К. Райс и министром обороны Р. Гейтсом. Хорошо в том смысле, что после нее К. Райс не стала демонстративно встречаться с лидерами российской оголтелой оппозиции – Г. Каспаровым и М. Касьяновым. Она встретилась лишь с умеренными оппозиционерами. Никаких заявлений о политике России после этой встречи сделано не было. Стало быть, нынешняя администрация США готова конструктивно работать и с избранным президентом Д. Медведевым. Он стал еще ближе к мировой политической элите.