Косово – чья земля?

ОДНАКО этот сербский патриарх был одновременно и албанским: вся Албания оказалась в его юрисдикции. Впрочем, северные албанцы (к числу которых относятся и косовские) уже тогда тяготились зависимостью от сербов и, как только представился случай, перешли под власть Венеции и вернулись в католичество. Южные же албанцы дружно жили с греками, из-за чего всегда оставались православными.

При турецком владычестве христиане платили намного большие налоги, чем мусульмане. Однако поменять религию ради материальной выгоды в XVI в. согласились лишь 10–20% болгар, македонцев и сербов. Обратить в ислам большинство населения туркам удалось лишь на территориях, которые несколько раз переходили из-под контроля православных под контроль католиков и обратно, – в Боснии и Албании. Впрочем, на юге Албании до сих пор немало православных, а на севере – католиков (до 5% косовских албанцев тоже католики).

После присоединения Косово к Сербии в 1912 г. сербские власти начали выдавливать отсюда албанцев. С Турцией был заключен договор о переселении туда албанцев-мусульман (в 1912–40 гг. переселено 500 тыс. югославских албанцев), еще 20–30 тыс. уехали в Албанию. Однако с началом Второй мировой войны, когда Албанию и Косово оккупировала фашистская Италия, сюда стали возвращаться албанцы, а изгоняться сербы. Вся же послевоенная история Косово – это история того, как югославские власти пытались примирить два народа. Первые пару десятилетий краем руководили сербы, преобладавшие в местной коммунистической ячейке. А как только у власти в Косово оказались албанцы, сербы стали уезжать из края. Не только из-за этнической напряженности, но и из-за того, что это была самая экономически отсталая часть страны.

Сейчас сербы преобладают здесь лишь в 4 из 30 районов Косово: трех к северу от Митровицы и в одном, локализованном на юге края у границы с Македонией. Лучшим выходом из этой ситуации был бы мирный раздел края на сербскую и албанскую части. Причем сербы в обмен на признание отделения края могли потребовать присоединения к Сербии не только трех районов с преобладанием сербского населения, но и еще трех, включая Митровицу и Печ, игравших заметную роль в истории сербского православия. А один сербский район на юге Косово мог бы отойти к Македонии.

Косовские албанцы могли бы в случае согласия на такой план получить настоящее международное признание и даже право на присоединение к Албании. Сейчас по плану Ахтисаари они обязаны создавать отдельное Косово, не имеющее права присоединения к Албании и обязанное иметь отличные от нее флаг и герб. Международное же сообщество могло бы помочь мирному переезду сербов на сербскую территорию, а албанцев – на албанскую, раз уж эти два народа исторически не могут жить в одном государстве.

Население края Косово по данным переписей населения 1921–1991 годов