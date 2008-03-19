//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Косово – чья земля?

Компромиссным выходом может стать лишь разделение Косово на две части

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 ОДНАКО этот сербский патриарх был одновременно и албанским: вся Албания оказалась в его юрисдикции. Впрочем, северные албанцы (к числу которых относятся и косовские) уже тогда тяготились зависимостью от сербов и, как только представился случай, перешли под власть Венеции и вернулись в католичество. Южные же албанцы дружно жили с греками, из-за чего всегда оставались православными.

 При турецком владычестве христиане платили намного большие налоги, чем мусульмане. Однако поменять религию ради материальной выгоды в XVI в. согласились лишь 10–20% болгар, македонцев и сербов. Обратить в ислам большинство населения туркам удалось лишь на территориях, которые несколько раз переходили из-под контроля православных под контроль католиков и обратно, – в Боснии и Албании. Впрочем, на юге Албании до сих пор немало православных, а на севере – католиков (до 5% косовских албанцев тоже католики).

 После присоединения Косово к Сербии в 1912 г. сербские власти начали выдавливать отсюда албанцев. С Турцией был заключен договор о переселении туда албанцев-мусульман (в 1912–40 гг. переселено 500 тыс. югославских албанцев), еще 20–30 тыс. уехали в Албанию. Однако с началом Второй мировой войны, когда Албанию и Косово оккупировала фашистская Италия, сюда стали возвращаться албанцы, а изгоняться сербы. Вся же послевоенная история Косово – это история того, как югославские власти пытались примирить два народа. Первые пару десятилетий краем руководили сербы, преобладавшие в местной коммунистической ячейке. А как только у власти в Косово оказались албанцы, сербы стали уезжать из края. Не только из-за этнической напряженности, но и из-за того, что это была самая экономически отсталая часть страны.

 Сейчас сербы преобладают здесь лишь в 4 из 30 районов Косово: трех к северу от Митровицы и в одном, локализованном на юге края у границы с Македонией. Лучшим выходом из этой ситуации был бы мирный раздел края на сербскую и албанскую части. Причем сербы в обмен на признание отделения края могли потребовать присоединения к Сербии не только трех районов с преобладанием сербского населения, но и еще трех, включая Митровицу и Печ, игравших заметную роль в истории сербского православия. А один сербский район на юге Косово мог бы отойти к Македонии.

 Косовские албанцы могли бы в случае согласия на такой план получить настоящее международное признание и даже право на присоединение к Албании. Сейчас по плану Ахтисаари они обязаны создавать отдельное Косово, не имеющее права присоединения к Албании и обязанное иметь отличные от нее флаг и герб. Международное же сообщество могло бы помочь мирному переезду сербов на сербскую территорию, а албанцев – на албанскую, раз уж эти два народа исторически не могут жить в одном государстве.

Население края Косово по данным переписей населения 1921–1991 годов

 

Год переписи
 		 19211931
1939
1948
1953
1961
1971
1981
1991
 Все население, тысяч человек 439,0 552,1 645,0 727,8 808,1 964,0 1243,7 1584,4 1956,2
 в % от всего населения
 Албанцы 65,8 60,1 54,4 68,5 64,9 67,2 73,7 77,4 81,6
 Турки 6,3 4,3 3,8 0,2 4,3 2,7 1 0,8 0,5
 Славяне-мусульмане 3,1 4,5 4,0 1,3 0,8 0,8 2,1 3,73,4
 Сербы и черногорцы 21,1 26,9 33,1 27,5 27,4 27,5 20,9 14,9 10,9

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Политика

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев ведут обсуждение очередного обмена заключенными. Переговоры ведут лично президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

//Экономика

Экономист оценил расчёт "Нафтогазом" нового тарифа: "вряд ли это устроит Россию"

Экономист оценил расчёт "Нафтогазом" нового тарифа: "вряд ли это устроит Россию"

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение о расчёте "Нафтогазом" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины с 2020 - 2024 года.

//В мире

На Украине поставили под сомнение европейские ценности

На Украине поставили под сомнение европейские ценности

Депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что Украине не нужно бездумно гнаться за европейскими ценностями. Она заявила, что страна имеет собственные ценности, которых в Европе уже давно лишились.

//В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

//Общество

Экипажу аварийно севшего в Жуковском самолёта вручили ключи от квартир

Экипажу аварийно севшего в Жуковском самолёта вручили ключи от квартир

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как удалось преодолеть десятки километров безжалостно холодной воды, являясь непрофессиональным спортсменом, а также о своем непростом, но интересном жизненном пути.

//Общество

Названы наиболее частые причины смерти россиян в Турции

Названы наиболее частые причины смерти россиян в Турции

Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков рассказал о причинах, из-за которых участились случаи с летальным исходом среди российских туристов на отдыхе в Турции.

//Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

В МЧС сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, москвичей ожидает мокрый снег и сильный ветер. Отмечается, что порывы ветра начнут усиливаться с 9.00 до 21.00 до 22 метров в секунду.

//Туризм

В Аланье туристам разрешили громить отель

В Аланье туристам разрешили громить отель

В одном из отелей турецкой Аланьи руководство гостиницы разрешило постояльцам бить посуду, крушить мебель и даже разбивать бытовую технику. Таким образом предполагается разнообразить отдых посетителей.

//Новости партнеров

//Политика

Шойгу назвал причину "мирных отношений" России и Украины

Шойгу назвал причину "мирных отношений" России и Украины

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, почему Россия и Украина "рано или поздно" придут к миру и согласию. По его словам, он уверен, что время для этого настанет.

//Происшествия

В Люберцах загорелось офисное здание

В Люберцах загорелось офисное здание

В воскресенье, 22 сентября, в подмосковном городе Люберцы на улице Электрификации загорелось офисное здание. Известно, что над зданием поднялся густой чёрный дым. По факту происшествия проводится проверка, выясняется причина возгорания.

//Новости СМИ2

//Общество

Священник рассказал, как "ударом по роже" отучил воспитанника от мата

Священник рассказал, как "ударом по роже" отучил воспитанника от мата

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов признался, что однажды «дал по роже» своему воспитаннику за то, что тот ругался матом.

//В мире

Порошенко: сын выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке, иначе штраф

Порошенко: сын выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке, иначе штраф

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек разрешает говорить родственникам только на двух языках.

//В мире

Пушков рассказал, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Пушков рассказал, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят посадить его предшественника Петра Порошенко.

//Экономика

Ученые предложили ввести Индекс самогона

Ученые предложили ввести Индекс самогона

Эксперты Финансового университета при правительстве России провели опрос среди жителей крупных и малых городов РФ, чтобы выявить объём производства самодельного алкогольного напитка.

//Армия

Шойгу рассказал, почему опасны США

Шойгу рассказал, почему опасны США

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, почему Соединённые Штаты представляют серьёзную угрозу не только для России, но и для всего мира. По словам министра, США могут позволить себе неразумные шаги.

//Шоу-бизнес

Небожители или обычные люди: какую пенсию получают российские знаменитости?

Небожители или обычные люди: какую пенсию получают российские знаменитости?

Российские звёзды признались, какую пенсию получают. Оказалось, что у многих отечественных знаменитостей пенсия не выше, чем у среднестатистического жителя страны.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Я был уверен, что это мне пригодится в моей творческой жизни", - Меньшов рассказал о своей рабочей молодости

"Я был уверен, что это мне пригодится в моей творческой жизни", - Меньшов рассказал о своей рабочей молодости

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым и знаменитым.

//Шоу-бизнес

Сергей Майоров рассказал забавную историю о Заворотнюк и бывшем возлюбленном Жигунове

Сергей Майоров рассказал забавную историю о Заворотнюк и бывшем возлюбленном Жигунове

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам, тогда знаменитость только набирала популярность в образе няни.

//Армия

Шойгу предположил, отменят ли в России воинский призыв

Шойгу предположил, отменят ли в России воинский призыв

Сергей Шойгу предположил, могут ли в России отменить срочную службу в армии и чем это грозит для страны. Министр обороны отметил, что служба в армии вызывает у населения ощущение причастности к защите страны.

//Политика

Шойгу назвал свою главную мечту

Шойгу назвал свою главную мечту

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, чего бы он хотел сейчас больше всего. По его словам, он часто скучает по советским временам, но "не по каким-то отдельным лозунговым вещам, а по настроению и духу, который царил в определённых местах".

//Происшествия

В Новой Москве бездомный украл с шеи избитой девушки крест

В Новой Москве бездомный украл с шеи избитой девушки крест

Минувшей ночью в Новой Москве в поселении Сосенское произошло нападение на 20-летнюю девушку. Неизвестный подошёл к ожидающей на остановке девушке автобус и нанёс несколько ударов в лицо.

//В мире

Бесстрашный Порошенко назвал "мальчиками" Зеленского и его команду

Бесстрашный Порошенко назвал "мальчиками" Зеленского и его команду

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «мальчикам» из нынешнего правительства страны не удастся «упрятать» его в тюрьму. Порошенко отметил, что на протяжении многих лет представлял оппозицию.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры