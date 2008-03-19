Кто поедет на «восьмерку»

А ИЗ ОРГКОМИТЕТА по подготовке саммита на о. Хоккайдо будто бы сообщают, что именно такую заявку там получили из России.

Но едва ли стоит оценивать по этим разговорам кажущуюся слабость в проведении внешней политики. Говорят, в Кремле существует мнение, что пик слабости России уже пройден. И он совпал с серьезными финансовыми и политическими проблемами в США. В силу этого мы можем стать свидетелями активизации внешней политики Москвы не только в СНГ, но и в дальнем зарубежье. Вообще-то такая тенденция уже намечается в странах Латинской Америки. Москва может усилить свою роль и в Афганистане.

Говорят, что весьма активно эти идеи пропагандируют министр иностранных дел С. Лавров, а также консультанты МИДа А. Кокошин и С. Караганов. Между тем такие разговоры могут быть и следствием той подковерной борьбы, которая развернулась за пост главы МИДа. Основные претенденты на него – нынешний министр С. Лавров и первый вице-премьер С. Иванов – стараются использовать силовую риторику, чтобы понравиться главному распределителю вакансий – В. Путину.