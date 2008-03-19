Наследство Буша

О ХОДЕ переговоров написано немало. Главное – что переговоры по американской ПРО в Европе не продвинулись вперед. Между тем нам стало известно, что президент США Дж. Буш очень хотел бы уйти на пенсию, оставив «миролюбивое наследство». Речь идет о Договоре по стратегическим наступательным вооружениям. Его срок истекает в декабре 2009 года. После этого Москва сможет возобновить производство ракет-убийц «Сатана» с 12 боеголовками. Кроме этого – устанавливать баллистические ракеты на железнодорожные платформы, внешне похожие на обычные ж/д-холодильники. Их в США боятся больше всего – такие платформы невозможно опознать из кос­моса.

В ответ администрация США будто бы готова заморозить развертывание своей ПРО в Чехии и Польше. Как видно, такой торг выгоден обеим сторонам. Осталось согласовать детали.

И второе. К. Райс практически отказалась учесть позицию Москвы по возможному вступлению Украины и Грузии в НАТО. Поэтому в Бухаресте, где 2–4 апреля пройдет встреча руководителей стран НАТО, обе эти страны, скорее всего, подпишут Договор о приобретении членства. А нам останется быть несговорчивыми по тому, что мы уже умеем делать, – межконтинентальным баллистическим ракетам «Сатана».