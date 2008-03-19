Что светит Ходорковскому

КАДРОВЫЕ вопросы. Эта тема рассматривается будущим президентом, но очень осторожно. Последнее слово остается за В. Путиным. При этом Д. Медведев очень хвалил А. Кудрина и Т. Голикову. Но останутся ли они в правительстве, новый президент еще не знает. А вообще выдвиженцы г-на Медведева будут занимать для начала вторые должности – «на вырост».

Об отношениях с И. Сечиным. Напомним, что завсекретариатом президента В. Путина И. Сечин считается в кремлевской иерархии «силовиком». Новый же президент будто бы заявил, что весь конфликт с «силовиками» выдуман СМИ. Мало того, г-н Сечин поздравил Д. Медведева с победой сразу после обнародования еще неофициальных результатов выборов.

О М. Ходорковском. Дмитрий Медведев считает, что вина Ходорковского неопровержимо доказана судом. Он будет сидеть весь положенный ему срок.