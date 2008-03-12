Жизнь после выборов

ОДИН после 7 мая будет иметь все главные полномочия, обозначенные Конституцией, второй продолжит оставаться фактическим лидером высокой вертикали, которую сам и создал.

Видно, что и В. Путин, и Д. Медведев очень не хотят, чтобы между ними возникли какие-то противоречия. Но даже по незначительным высказываниям и действиям их обоих можно предположить, что без этого не обойдется.

Например, г-н Медведев утром 3 марта заявил журналистам, что премьер-министр будет иметь кабинет не в Кремле, а в Доме правительства. И что властные полномочия он перераспределять не намерен, хотя В. Путин ранее на это намекал. А позднее В. Путин на заседании правительства усадил г-на Медведева не как избранного президента, а лишь на свое – вице-премьерское – место.

Насколько продуктивным для власти в целом будет такое положение? Во всяком случае, аналитики ждут от г-на Медведева неких шагов по формированию его собст­венной администрации. По логике, он мог бы использовать срок до 7 мая – дня инаугурации, – чтобы сделать именно это. Мог бы взять отпуск и, уехав из Москвы – к примеру, в Питер, – заняться консультациями по отбору собственного персонала. Все равно делать это придется. И чем раньше, тем лучше для стабильного функционирования федеральных органов власти.