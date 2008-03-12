Все хотят работать в новом правительстве

МИНИСТРОМ соцразвития, скорее всего, останется Т. Голикова. В ее руках сосредоточатся и основные финансовые потоки нынешнего министерства. Кто станет министром здравоохранения, пока неясно. Но, скорее всего, это будет профессиональный врач, а не менеджер типа г-на Зурабова. Кстати, должность эта очень заманчивая – министр будет конт­ролировать весь рынок фармацевтики. А это – многие миллиарды рублей.

И еще – ходят слухи о некой интриге, связанной с будущим Минздравсоцразвития. Будто бы на эту должность претендует и губернатор Питера В. Матвиенко. И это может случиться, если у г-жи Матвиенко не сложатся отношения с новым президентом. Между питерским губернатором и г-ном Медведевым были трения по некоторым кадровым назначениям в Северной столице.

В предыдущем номере мы писали о том, что руководитель МЭРТа Э. Набиуллина написала заявление об уходе. Сегодня стало известно, что заявление не принято и она сможет уйти вместе со всем Кабинетом министров только в мае, согласно закону.

Еще одно событие готовится в Администрации президента (АП). Похоже, что Эксперт­ное управление Президента РФ во главе с А. Дворковичем перейдет в аппарат правительства. Там он намеревается курировать всю экономическую политику правительства. Эксперты предсказывают, что в этом случае обязательно возникнет конфликт интересов между А. Дворковичем и Д. Козаком. Последний тоже претендует на такое кураторство, особенно в регионах.

Одним из претендентов на должность министра юстиции является П. Крашенинников. Сегодня он возглавляет Комитет Госдумы по законодательству. Разворачивается своя интрига и вокруг руководства МИДом. По одному из возможных сценариев нынешний министр С. Лавров может переместиться в Совет безопасности. А в МИД придет представитель так называемых силовиков. Один из возможных кандидатов – С. Иванов. В последний год он частенько озвучивал внешнеполитические инициативы В. Путина.

Предполагается, что очень жесткая борьба развернется за будущее Министерство энергетики. Разумеется, самое главное участие в интригах вокруг этого министерства примет г‑н Чубайс. Этому активно сопротивляется нынешний премьер В. Зубков. На минувшей неделе он публично назвал г‑на Чубайса «оборзевшим». Вот только хватит ли сил у В. Зубкова, чтобы «задвинуть» Чубайса, – это вопрос.