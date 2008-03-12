Абрамовича не тронут
№ 11(97) от 13.03.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
ТЕМ временем два других губернатора – архангельский Н. Киселев и рязанский Г. Шпак уже отправлены в отставку. На место г-на Киселева обсуждалось так много кандидатур, и они так друг другу мешали, что выбор между ними мог затянуться очень надолго.
О замене рязанского губернатора тоже говорят давно. Одно время на его место прочили министра сельского хозяйства А. Гордеева. А в последние дни – экс-председателя правительства Чечни М. Бабича, ныне депутата Госдумы.
Говорили и еще об одном возможном кандидате на «рязанский престол». Это аудитор Счетной палаты М. Одинцов. Но президент В. Путин выслушал всех и поступил как всегда по-своему. Он внес на рассмотрение Рязанской облдумы кандидатуру О. Ковалева. До сегодняшнего дня он был главой Комитета Госдумы по Регламенту. А новым архангельским губернатором стал И. Михальчук, экс-мэр Якутска, близкий к компании АЛРОСА (этот регион для нее интересен тем, что в Архангельской области тоже добывают алмазы).
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес