Закулисный торг с Израилем

Ни для

кого не секрет, что экс-глава нефтяной компании ЮКОС Л. Невзлин (находящийся в Израиле) развернул на Западе целую кампанию дискредитации руководства нашей страны. Москва требует от Израиля его выдачи по обвинениям в уголовных преступлениях. Пока безуспешно.

Однако недавно израильтяне будто бы «по ошибке» передали в российскую Службу по финансовому мониторингу ряд закрытых досье. В них содержались документы, подтверждающие, что израильская компания, претендующая на 60%-ный контроль над Хайфским НПЗ, принадлежит бывшим юкосовцам Л. Невзлину, М. Брудно и В. Дубову. Через такую длинную цепочку дочерних компаний как будто бы они пытаются скрыть что-то очень неприглядное... О передаче этой информации стало известно в Израиле и в мире. В результате управление госкомпаний Израиля запретило компании Невзлина участвовать в дальнейшей приватизации НПЗ.

Таким образом, юкосовцы были на весь мир выставлены «махинаторами». А обвинения, предъявляемые им в РФ, стали выглядеть на этом фоне более обоснованно.

Остается лишь решить, чем российские спецслужбы готовы расплатиться со своими израильскими коллегами за такую помощь. Говорят, израильтяне хотели, чтобы россияне отпустили домой бывшего подполковника израильского спецназа Яира Кляйна, задержанного в РФ по запросу властей Колумбии, сделанному через Интерпол. Колумбийцы связывали это с тем, что тот будто бы подозревается в создании частных армий, принадлежащих колумбийским наркобаронам. Однако Кляйн отрицал сотрудничество с колумбийскими наркокартелями, признавая лишь, что тренировал охранников банановых плантаций.

На языке профессионалов это называется обменом. Вы нам нашего агента – мы вам досье на беглых ребят из ЮКОСа.