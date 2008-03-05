//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Закулисный торг с Израилем

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

  Ни для кого не секрет, что экс-глава нефтяной компании ЮКОС Л. Невзлин (находящийся в Израиле) развернул на Западе целую кампанию дискредитации руководства нашей страны. Москва требует от Израиля его выдачи по обвинениям в уголовных преступлениях. Пока безуспешно.

 Однако недавно израильтяне будто бы «по ошибке» передали в российскую Службу по финансовому мониторингу ряд закрытых досье. В них содержались документы, подтверждающие, что израильская компания, претендующая на 60%-ный контроль над Хайфским НПЗ, принадлежит бывшим юкосовцам Л. Невзлину, М. Брудно и В. Дубову. Через такую длинную цепочку дочерних компаний как будто бы они пытаются скрыть что-то очень неприглядное... О передаче этой информации стало известно в Израиле и в мире. В результате управление госкомпаний Израиля запретило компании Невзлина участвовать в дальнейшей приватизации НПЗ.

 Таким образом, юкосовцы были на весь мир выставлены «махинаторами». А обвинения, предъявляемые им в РФ, стали выглядеть на этом фоне более обоснованно.

 Остается лишь решить, чем российские спецслужбы готовы расплатиться со своими израильскими коллегами за такую помощь. Говорят, израильтяне хотели, чтобы россияне отпустили домой бывшего подполковника израильского спецназа Яира Кляйна, задержанного в РФ по запросу властей Колумбии, сделанному через Интерпол. Колумбийцы связывали это с тем, что тот будто бы подозревается в создании частных армий, принадлежащих колумбийским наркобаронам. Однако Кляйн отрицал сотрудничество с колумбийскими наркокартелями, признавая лишь, что тренировал охранников банановых плантаций.

 На языке профессионалов это называется обменом. Вы нам нашего агента – мы вам досье на беглых ребят из ЮКОСа.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Общество

Организованная ректорская группировка

Организованная ректорская группировка

«Быть доктором наук или не быть? Вот в чем вопрос!». Что-то в последние дни «жёлтый дом» Михаила Котюкова, в официальных документах громко именующийся Министерством науки и высшего образования (МОН), все время подвергается ударам ниже пояса.

//В мире

Присоединение Донбасса к РФ назвали самым реальным прогнозом для востока Украины

Присоединение Донбасса к РФ назвали самым реальным прогнозом для востока Украины

Вхождение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации является самым реальном прогнозом развития событий на востоке Украины. Такое мнение озвучил политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Политика

В Киеве пригрозили отобрать у россиян купленные ими сельхозземли

В Киеве пригрозили отобрать у россиян купленные ими сельхозземли

Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.

//В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

//Политика

В Крыму избрали главу Республики

В Крыму избрали главу Республики

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Мнение: почему в Латвии закрывают банки?

Мнение: почему в Латвии закрывают банки?

Месяц назад в Латвии прекратил свое существование очередной банк. PNB банк принадлежал российскому предпринимателю и финансисту Григорию Гусельникову. Ранее, был ликвидирован ABLV Bank, в котором находилось много вкладов из России. Итак, в двух латвийских банках прослеживается «российская рука». Почему они были закрыты?

//Здоровье

Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга посоветовали медики

Четыре способа не умереть от инсульта головного мозга посоветовали медики

Специалисты в области медицины рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга, который в большом количестве случаев приводит к летальному исходу. Данной теме посвящен материал, выложенный в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Фигуристы обвинили олимпийского чемпиона Ягудина в пиаре на недуге Заворотнюк

Фигуристы обвинили олимпийского чемпиона Ягудина в пиаре на недуге Заворотнюк

Российские фигуристы обвинили своего коллегу Алексея Ягудина в пиаре на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад на страницах СМИ.

//Общество

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области в ночь на воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщается сегодня утром в прогностической карте, составленной Гидрометцентром.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино

СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино

СМИ сообщают, что похудевшего на 100 кг актера Александра Семчева почти перестали приглашать сниматься в кино. Ранее проблемы со здоровьем заставили артиста заняться собой и сбросить лишний вес.

//В мире

Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о "деградации санкций" против России

Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о "деградации санкций" против России

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о деградации антироссийских санкций.

//Новости СМИ2

//Политика

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

//В мире

Мелания Трамп оконфузилась во время официального мероприятия в Вашингтоне

Мелания Трамп оконфузилась во время официального мероприятия в Вашингтоне

Американская первая леди Мелания Трамп попала в неловкую ситуацию в ходе открытии монумента Джорджу Вашингтону в столице США. На мероприятии присутствовали чиновники и ученики городских школ.

//Происшествия

Во Владивостоке выгорели дотла четыре из пяти этажей торгового центра

Во Владивостоке выгорели дотла четыре из пяти этажей торгового центра

Сегодня утром стало известно, что во Владивостоке в ходе мощного пожара дотла выгорели четыре из пяти этажей торгового центра "Максим". Об этом сообщил источник в силовых структурах города.

//Общество

Министерство юстиции опровергло сообщения об отмене праздников

Министерство юстиции опровергло сообщения об отмене праздников

Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР. Об этом общественность проинформировали в пресс-службе ведомства.

//Политика

Стали известны темы грядущих переговоров Трампа и Зеленского

Стали известны темы грядущих переговоров Трампа и Зеленского

Высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов рассказал, о чем пойдет разговор 25 сентября на встрече глав государств Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

//В мире

Латвийский публицист: Торговать ВНЖ – не то же самое, что продать пучок травы

Латвийский публицист: Торговать ВНЖ – не то же самое, что продать пучок травы

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам приняла решение автоматически предоставлять гражданство всем детям и подросткам в возрасте от «О» до 15. Так решил Сейм. Но данное решение не устроило известного публициста Латвии Элиту Вейдемане, которая разразилась гневным высказыванием в латышских СМИ в отношении неграждан.

//Новости партнеров

//Общество

Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно

Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно

Подача отопления в социальных учреждениях российской столицы начнется досрочно. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает агентство ТАСС.

//Шоу-бизнес

Поклонники высоко оценили вечерний образ "юной" Екатерины Климовой

Поклонники высоко оценили вечерний образ "юной" Екатерины Климовой

Известная актриса опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новые фото: 41-летняя Екатерина Климова появилась в кадре в новом образе. Поклонники нашли любимицу заметно помолодевшей.

//Армия

Видео: глава Генштаба рассказал Путину армейский анекдот

Видео: глава Генштаба рассказал Путину армейский анекдот

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

//В мире

Раскрыто вероятное будущее республик Донбасса после выполнения Украиной «Минска»

Раскрыто вероятное будущее республик Донбасса после выполнения Украиной «Минска»

Предсказано вероятное будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР после выполнения украинской стороной минских договоренностей. Соответствующая публикация появилась на страницах российских интернет-СМИ.

//Туризм

Доходы Грузии от туризма упали в августе на 10%

Доходы Грузии от туризма упали в августе на 10%

Доходы Грузии от туризма в августе составили $396.1 млн, что на 10.6% меньше показателя августа 2018 года, сообщает Национальный банк страны в аналитическом обзоре индикаторов финансового сектора.

//В мире

Мэр Нью-Йорка выбыл из президентской гонки, Трамп "шокирован"

Мэр Нью-Йорка выбыл из президентской гонки, Трамп "шокирован"

Мэр американского Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отказе от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США на выборах в ноябре 2020 года. Свое решение он объяснил в интервью NBC.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Диетологи назвали шесть простых способов сбросить вес
2

"Мама, я гей", популярный российский бьюти-блогер записал свое признание матери и выложил в Сеть
3

Оглашен прогноз о начале войны России и Украины в случае присоединения Донбасса к РФ
4

Пятидневная война может стать трёхдневной
5

Колонна российской военной техники напугала украинцев

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры