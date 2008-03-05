Кремль ставит на Обаму

С такой публикой нам надо пожестче. А г­ну Медведеву придется доказать им, что он – человек самостоятельный и в большой политике не случайно. При этом давление на Д. Медведева все нарастает. В Конгрессе США готовится резолюция по расследованию причастности Кремля к отравлению в Лондоне А. Литвиненко. С другой стороны – это и давление на В. Путина. В США не хотят, чтобы он остался в активной политике. Даже Дж. Буш намекает Д. Медведеву, чтобы он сам, без В. Путина ехал на ежегодный саммит G8 в Хоккайдо.

Так кто же из трех основных претендентов на пост президента США выгоден нам? Республиканец Дж. Маккейн, будучи военным летчиком во Вьетнаме, был сбит советской ракетой. Более пяти лет просидел в плену. И ненавидит он не конкретно Путина или Медведева, а Россию в целом. Одним словом – доисторический носорог, и мы его переживем. Даже в силу преклонного возраста он не успеет нам крепко нагадить.

Оставшиеся двое – Х. Клинтон и Б. Обама тоже любопытные персонажи. Дама, будучи скандально обманутой женщиной, желает самоутверждаться новым способом. Пока она «мочит» своего конкурента – Б. Обаму. Ее штаб вбрасывает сведения о том, что он – антисемит и поклонник Фиделя Кастро и Че Гевары. Обама в ответ улыбается и готовится к лаврам американского Горбачева. Активисты его партии считают этого молодого чернокожего кандидата либералом и реформатором. Похоже, именно он больше всего и подходит для Кремля. Два молодых руководителя всегда найдут точки соприкосновения.