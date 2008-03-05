Будет ли временное правительство?
№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]
ПО ЭТОМУ вопросу у всех в головах – каша. Многие даже считают, что после 7 марта весь Кабинет министров уйдет в отставку. Новое правительство возглавит В. Путин. Неплохо бы разобраться.
По нашему закону Д. Медведев вступит в должность только 7 мая. До этого президентом будет оставаться В. Путин. Но и после 7 мая нынешнее правительство не сложит полномочий. Закон отводит 2 недели (то есть до 21 мая) для внесения в Госдуму кандидатуры нового премьера. А после его утверждения – еще 7 дней на «утряску» структуры правительства. Теоретически, стало быть, новое правительство появится 28 мая. В День пограничника.
Тем не менее многие аналитики полагают сегодня, что тянуть до 28 мая нет смысла. Надо сразу после 2 марта отправить В. Зубкова в отставку. Тогда и все члены правительства подадут заявления.
Но зачем огород городить? Тем более что в планах президента Путина несколько весенних мероприятий – в том числе саммит стран НАТО в Бухаресте и встреча с Ангелой Меркель.
Гораздо продуктивнее использовать время до 7 мая для реформирования структуры правительства и Администрации президента (АП). Да так – чтобы надолго, и не под Путина с Медведевым.
Говорят, так дело и обстоит. Уже к 18 апреля появится новая схема формирования правительства. Она будет двух уровней: 18–20 министерств и ряд Госкомитетов (Таможенный, Миграционный…). Федеральные агентства ликвидируются.
Чтобы разгрузить премьера, появятся 6–7 вице-премьеров. В том числе – курирующий силовиков. Скорее всего, им станет В. Иванов или Н. Патрушев.
Существенно сократятся аппарат правительства и АП (дублирования функций между ними не будет). Кабмина – на 30%, АП – на 50%. Управление делами, где работает 300 тыс. человек, выйдет из состава АП и сохранится по численности. Как сохранится в неприкосновенности и Управление кадров АП.
Еще одна новация – законопроекты, подготовленные Кабинетом министров, не придется согласовывать в АП. Президент к тому же будет максимально освобожден от хозяйственной деятельности.
Похоже, все эти меры еще больше укрепят вертикаль власти. Исчезнет дублирование функций, а значит, возрастет эффективность работы. Так что временного правительства, похоже, не будет.
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