Президентские выборы в 10 раз дешевле парламентских

КСТАТИ, окончательные итоги расходов партий на выборах в Госдуму-2007 оказались почти засекречены. Центризбирком почему-то так и не опубликовал на своем сайте данных по региональным фондам партий, хотя именно через них прошло более половины всех партийных расходов (1847,5 из 3657,2 миллионов). «Аргументы неделi» оказались единственным СМИ, которое приводит расходы всех партий через все избирательные фонды (см. таблицу 1). Кроме того, мы решили сравнить затраты партий на выборы с полученным ими результатом, рассчитав таким образом, во сколько каждой партии обошелся голос избирателя.

Таблица 1. Расходы партий на выборы через избирательные фонды (вкл. региональные)

Партия Расходы на 18.12.2007, млн. руб. Результаты выборов

2.12.2007

Расходы

на 1 голос «Единая Россия» 1445,2 44,714 32,3 «Справедливая

Россия» 639,3 5,384 118,7 ЛДПР 616,3 5,661 108,9 КПРФ 223,7 8,047 27,8 СПС 149,3 0,669 223,2 «Патриоты России» 131,9 0,615 214,5 «Яблоко» 71,3 1,109 64,3 «Гражданская

сила» 68,6 0,734 93,5 ДПР 28,6 0,090 317,8 Партия

соцсправедливости 21,1 0,154 137,0 Аграрная партия 20,8 1,600 13,0

Примечание. СР, СПС, «Яблоко» и «Патриоты» также потратили по 60 млн. на избирательный залог.

Вместе с залогом их расходы составили 699,3 млн., 209,3, 191,9 и 131,3 млн. соответственно.

Если опираться на полученные нами данные Центризбиркома, на выборах в Думу самыми дорогими оказались голоса у «Патриотов» Г. Семигина, СПС и особенно ДПР А. Богданова (215–318 руб. на каждый голос). Политтехнологи уже шутят, что если бы раздать избирателям по бутылке водки, то голоса обошлись бы дешевле: впрочем, такой вид «агитации» запрещен законом.

А вот самые дешевые – голоса, отданные за Аграрную партию, КПРФ и «Единую Россию» (13–32 рубля). Но дешевизна голосов у аграриев только кажущаяся: мандатов-то она не получила ни одного, а значит, и голоса, и деньги выброшены впустую.

Впрочем, на президентских выборах, похоже, будут побиты все рекорды дешевизны голосов на думских выборах. В конце прошлой недели Центризбирком опубликовал данные о поступлениях в избирательные фонды кандидатов в президенты на 21 февраля (см. таблицу 2). Причем по сравнению с данными на 19 февраля размеры поступлений у В. Жириновского и А. Богданова остались неизменными, у Д. Медведева выросли незначительно (с 188,5 до 190,2 млн.) и только у Г. Зюганова – довольно заметно (с 53,4 до 59,2 миллиона). Как показывают предыдущие выборы, в последнюю неделю перед выборами новые средства на счета уже практически не поступают, а идет лишь расходование старых. Причем все кандидаты, кроме Д. Медведева, уже израсходовали более 95% средств, поступивших в их фонды.

Таблица 2. Расходы кандидатов в президенты на выборы через избирательные фонды

Кандидаты в президенты

Поступления на 21.02.2008 (исключая возвращенные),

млн. рублей Ожидаемый

результат выборов 2.03.2008,

млн. голосов Расходы

на 1 голос Д. Медведев 123,2 55 2 Г. Зюганов 59,2 9 7 В. Жириновский 160,0 9 18 А. Богданов 4,85 0,5 10



А вот с фондом Д. Медведева происходят интересные вещи. Новые деньги в феврале почти не поступали, зато более трети поступлений – 67 млн. руб. – были возвращены жертвователям. Причем 65 млн. из них – «Единой России» (которая официально и выдвинула преемника). И если раньше, как правило, возвращались пожертвования, поступившие с различными нарушениями, то эти 65 единоросских миллионов поступили без каких-либо нарушений. А возвращены были потому, что… штаб Д. Медведева не смог до сих пор освоить даже четверть поступивших средств. На 7 февраля из избирательного фонда Д. Медведева было израсходовано лишь 7,9 млн. руб., на 19 февраля – 23,4 млн., на 21 февраля – 29,8 млн. рублей.

Как видно из таблицы 2, даже если все оставшиеся после возвращения пожертвований 123,2 млн. рублей из фонда Д. Медведева будут потрачены, то 1 голос избирателя будет стоить рекордно низкую сумму в 2 рубля. Но если темпы расходования денег останутся прежними, то на 1 голос избирателя будет потрачено менее 1 руб., а возврату жертвователям подвергнутся еще 65–75 миллионов.

Это будет своего рода выборная сенсация, только уже не электоральная (процент за кандидата и уровень явки), а финансовая. Ведь на российских выборах такого еще не было, чтобы 70% поступивших в избирательный фонд денег были не потрачены, а возвращены жертвователям! Процент возврата никогда раньше не превышал 10%, да и причины его были в нарушениях при переводе средств, а не в том, что поступившие деньги никак не могут потратить…