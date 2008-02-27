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Есть ли интриги на президентских выборах?

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Есть ли интриги на президентских выборах?
Будет ли выполнена «задача по явке»?

 РЕАЛИЗУЕТСЯ план по явке двумя путями: информационно-пропагандистским и административным. По всем телеканалам каждый час демонстрируются ролики, в которых известные актеры и режиссеры призывают всех «исполнить свой гражданский, патриотический долг» и даже «укрепить власть» своим приходом на выборы. Административный путь повышения явки менее красив, зато более действен. Даже глава учрежденного Центризбиркомом Российского фонда свободных выборов А. Пржездомский вынужден был признать, что в ряде больниц страны не принимают больных, если они не взяли открепительный талон для голосования 2 марта. А новосибирские коммунисты выложили на своем сайте целый ряд документов, которые свидетельствуют о том, что власти составили списки с номерами участков и телефонами всех работников школ, больниц и ЖЭКов. Назначены ответственные за то, чтобы звонить им 2 марта и требовать прихода на голосование. Будет проверяться их реальное участие в выборах в соответствующих участковых комиссиях. Подобные же вещи, по сообщению ряда интернет-сайтов, делаются и в Москве. От студентов и работников некоторых бюджетных учреждений будто бы требуют взять открепительные и голосовать в день выборов по месту работы или учебы.

 Но такое происходит в «самых культурных» регионах. В регионах попроще методы более простые и действенные. 

Наберет ли Д. Медведев больше В. Путина? 

 ВТОРАЯ интрига этих выборов не менее серьезна. Причем если на тему необходимости высокой явки вся вертикаль власти едина, то насчет того, должен ли Д. Медведев набрать сейчас больше, чем В. Путин в 2004 г., есть два разных мнения. Те представители власти, которые говорят, что действуют в интересах В. Путина, не ставят такую задачу. В штабе же самого Дмитрия Анатольевича во главе с С. Собяниным надеются на больший результат. Обосновывается эта цифра очень просто – как сумма процентов четырех партий, которые выдвинули главного кандидата.

 Какой из показателей будет в итоге реализован, сказать трудно. Но С. Собянину, который сам был губернатором, безусловно, легче прогнозировать результаты у своих недавних коллег. В отличие от чиновников, которые хотели бы получить проценты преемника «ради Путина». К тому же непонятно, хочет ли сам В. Путин такого ограничения? Может сыграть свою роль и «специфика» национальных республик: на недавней пресс-конференции В. Путин сказал, что результаты за «Единую Россию» в них могут быть «вполне реальными». Поэтому в каждой из нацреспублик возможно своего рода соревнование за то, кто получит и на этих выборах самый впечатляющий результат. А это, в свою очередь, повысит процент Д. Медведева и по стране в целом.

 

Поможет ли драка В. Жириновскому?

 НА ЭТИХ выборах В. Жириновский наконец сделал то, чего от него давно ждали избиратели, – устроил новый скандал с дракой. 19 февраля на дебаты на телеканале «Звезда» пришли В. Жириновский и доверенное лицо А. Богданова – Н. Гоца. В процессе «дискуссии» г-н Гоца спросил, «здоров ли Жириновский, который публично предлагает распробовать свою мочу всем желающим». В ответ лидер ЛДПР в карман за словом не полез: «Он – авантюрист, проходимец, типичный придурок, сумасшедший, посмотрите на его лицо – больной человек, шизоид, любой психиатр скажет: сумасшедший, больной человек, как и его кандидат в президенты. Ваше место на улице или в психушке. Пошел вон отсюда на х.., я сейчас размозжу тебе всю голову. (Обращаясь к охраннику), Олег, возьми его за шкирку, скотину эту, и выкинь отсюда, подлеца и негодяя, выгони его отсюда и расстреляй его там, в коридоре, сволочь такую, мерзавца…»

 Драка и вообще довольно хамоватое поведение В. Жириновского во время всех дебатов, конечно, привлекают внимание электората. Но вот поможет ли это ему заметно увеличить число голосов на выборах, заняв, наконец, второе место,это еще одна интрига этих выборов. В прошлом г-н Жириновский, набиравший от 6 до 23% на парламентских выборах, крайне слабо выступал на президентских: в 1991 г. он набрал 7,8%, в 1996 – 5,7%, в 2000 – 2,7%. Похоже, граждане, которые с интересом смотрят шоу в Госдуме, не хотят клоунады на президентском посту…

Все ли коммунисты поддерживают Г. Зюганова?

 В ТО время как партия власти меняет уже третьего кандидата в президенты за 10 лет, Г. Зюганов хочет оставаться на посту председателя КПРФ чуть ли не пожизненно. Неважно, что партия во главе с тов. Зюгановым с каждыми выборами набирает все меньше: главное, что самому Геннадию Андреевичу от этого хуже не становится. Именно поэтому, когда и «эсеры», и аграрии, и семигинцы, и другие партии не выдвинули своих кандидатов, от КПРФ выдвинут не новый кандидат, способный привлечь голоса других партий, а «проверенный» Г. Зюганов. Как говорят наши источники в партии, г-н Зюганов банально «развел» сторонников различных групп в КПРФ: каждому из тех, кто хотел бы прийти ему на смену, он пообещал свою поддержку в будущем, если они активно поддержат Геннадия Андреевича сейчас. Его расчет прост: все коммунисты сплотятся вокруг него, а потом г-н Зюганов скажет, что уходить еще рано…

 И если внутри партаппарата КПРФ путем «разводок» удалось обеспечить видимость поддержки Г. Зюганова, то за ее пределами все левые заявляют о категорическом неприятии «все провалившего и вцепившегося в свой пост» председателя КПРФ. Отказали в поддержке Г. Зюганову такие представители левых сил, как лидер Российской коммунистической рабочей партии В. Тюлькин (бывший депутат от КПРФ), «Трудовой России» В. Анпилов, Национал-большевистской партии Э. Лимонов, а также оппозиционная Всероссийская конфедерация труда (организовавшая знаменитые забастовки на «Форде», «ВАЗе» и других заводах).

 В то же время Г. Зюганову стал подыгрывать Кремль, заинтересованный в продолжении медленного умирания КПРФ, гарантией которого и является Геннадий Андреевич. Социологи начали давать по Г. Зюганову высокие ориентировки. Сможет ли он приблизиться к столь лестным для него результатам – в этом еще одна интрига выборов. Впрочем, если не сможет, г-н Зюганов вновь все спишет на «фальсификации».

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