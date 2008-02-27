Э. Набиуллина просит об отставке
№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Растет и влияние некоторых членов правительства. Говорят о том, что глава Минпромэнерго В. Христенко сблизился с очень высокопоставленным государственным бизнесменом С. Чемезовым (глава «Ростехнологий», куда входит «Рособоронэкспорт» и др.). И в силу этого может в новом путинском правительстве заняться разработкой экономической стратегии.
Нынешняя же глава МЭРТ явно не справится с этой аппаратной связкой Христенко – Чемезов. Говорят, что Э. Набиуллина уже подала заявление об отставке на фоне непрекращающихся слухов о реформировании МЭРТ. Ее заявление поступило в канцелярию Президента РФ, но решение по нему принимать пока не стали. Одновременно Э. Набиуллина выступила против разделения ее ведомства на министерства экономики и внешней торговли, разговоры о котором и стали причиной ее заявления: «Внутреннее экономическое развитие и внешняя экономическая политика, на мой взгляд, естественным образом связаны. Например, таможеннотарифная политика направлена в первую очередь на решение внутренних задач».
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