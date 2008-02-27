Э. Набиуллина просит об отставке

ТАМ готовятся к появлению не только нового премьера. Говорят, что будет расширен и аппарат правительства. Они вольются в новые структурные подразделения: от 8 до 10 департаментов и управлений сверх уже существующих.

Растет и влияние некоторых членов правительства. Говорят о том, что глава Минпромэнерго В. Христенко сблизился с очень высокопоставленным государственным бизнесменом С. Чемезовым (глава «Ростехнологий», куда входит «Рособоронэкспорт» и др.). И в силу этого может в новом путинском правительстве заняться разработкой экономической стратегии.

Нынешняя же глава МЭРТ явно не справится с этой аппаратной связкой Христенко – Чемезов. Говорят, что Э. Набиуллина уже подала заявление об отставке на фоне непрекращающихся слухов о реформировании МЭРТ. Ее заявление поступило в канцелярию Президента РФ, но решение по нему принимать пока не стали. Одновременно Э. Набиуллина выступила против разделения ее ведомства на министерства экономики и внешней торговли, разговоры о котором и стали причиной ее заявления: «Внутреннее экономическое развитие и внешняя экономическая политика, на мой взгляд, естественным образом связаны. Например, таможенно­тарифная политика направлена в первую очередь на решение внутренних задач».