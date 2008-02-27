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Запад гадает – Медведев «ястреб» или «голубь»?

№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Запад гадает – Медведев «ястреб» или «голубь»?

 Следующим пунктом его поездок вполне может стать Франция. У Д. Медведева и президента этой страны Н. Саркози, как говорят, существует взаимная симпатия. Это очень важно – с июня представитель Франции займет пост председателя Евросоюза. И лидерам двух стран будет легче готовить новое соглашение между ЕС и Россией.

 Среди первых визитов в страны СНГ называют Казахстан и Туркмению. Очень любопытной и важной может стать встреча лидеров «Большой восьмерки» на японском острове Хоккайдо в июне текущего года. Там новый Президент России познакомится с уходящим президентом США – Дж. Бушем. Говорят, что в Кремле не исключают того, что на G8 вместе с президентом поедет и премьер. Разумеется, если в этой связке окажутся Д. Медведев и В. Путин. Так уже было, когда в 80-х годах прошлого века на заседание G7 приезжали президент Франции и премьер-министр. Правда, в России существует негласное правило, согласно которому президент и премьер не могут одновременно покинуть страну.

 Тем временем В. Путин готовится к поездке в Бухарест на сессию совета НАТО 2–4 апреля. Он поедет туда еще в качестве президента, и будет иметь возможность еще раз попытаться решить спорные вопросы с Дж. Бушем. Похоже, что накануне этой встречи стороны – НАТО и Россия – начали политику запугивания друг друга. Натовцы делают это уже давно. А на днях и представитель России в НАТО – Д. Рогозин не исключил применения «грубой военной силы для защиты братьев-славян в Сербии и Косово». Говорят, что в Сербию может быть направлено до двух батальонов наших десантников. Их пригласит правительство Сербии, и они будут размещены на севере Косово, где компактно проживают сербы. Согласия НАТО и Косово для этого не требуется: и Россия, и Сербия считают Косово сербской территорией.

 В этом случае десантникам будет противостоять чешский батальон, который входит в контингент НАТО.

 В Косово тем временем обстановка накаляется. Белград намеревается ввести против этой территории транспортную и энергетическую блокаду.

 Все эти факторы учитываются при выработке среднесрочной внешнеполитической платформы. Именно на нее будет опираться будущий президент. Но остается ли у него право выбора – стать «голубем» или «ястребом»? Во всяком случае, западные аналитики все еще гадают по этому поводу. Им непонятно и другое – какое начало возьмет в нем верх: юриста или политика? Сможет ли он находиться в состоянии внутреннего комфорта, если придется принимать противоречивые решения?

 Первое крупное испытание будет ждать Дмитрия Анатольевича на встрече G8 на Хоккайдо. Там соберутся прожженные политики, битые со всех сторон. Новый президент в этой компании должен стать своим.

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