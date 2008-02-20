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Зеленая лента на карте Европы

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Зеленая лента на карте Европы
Леонид Ивашов

 – КАК вы считаете, каким образом будут в ближайшее время развиваться события вокруг Косово?

 – В Косово реализуется план США, состоящий из нескольких этапов. Первый – это расчленение Большой Югославии. Второй – подавление сербов и последующее расчленение с черногорцами и боснийскими сербами. И в продолжение – отделение Косово от Сербии.

 Что такое провозглашение албанского Косово в качестве независимого государства?

 Первое – это активация мусульманского фактора в Европе. Косовские экстремисты не остановятся на том, чтобы получить независимость и потом жить спокойно. Скорее всего, эта мусульманская волна пойдет по всей Европе. Активизируются албанцы и другие мусульмане, которые проживают на территории Сербии, Македонии, Черногории и т.д. с целью влиться в новое Албанское государство.

 Второе – я думаю, Косовско-Албанское государство будет тесно взаимодействовать с Боснией и Герцеговиной, где также проживает много мусульман. Начнет создаваться некое мусульманское духовное пространство. Далее – южные районы Болгарии, где живут турки, север Греции – там тоже есть албанцы, и так далее.

 Как говорил известный американский политолог Збигнев Бжезинский, «миллионы возбужденных мусульман» появляются в Европе. В противовес этому процессу усилятся антимусульманские, антитурецкие процессы, которые сегодня наблюдаются в Германии, Франции, Дании, Италии, Испании. Это так называемый евронацио­нализм. Например, в Германии некоторые политические партии сегодня выступают с лозунгами «Европа без турок!». Я наблюдал это в конце прошлого года, будучи в Италии. Там есть партия «Новая сила» во главе с внучкой Муссолини – Алессанд­рой. Я с ней встречался, мать у нее – родная сестра Софи Лорен. И эта «Новая сила» провела своих кандидатов в Европарламент без проблем. То есть национализм, в том числе и с заметным антиамериканизмом, нарастает.

 Легализуя независимость Косово, американцы открывают на Балканах ворота для Турции, чтобы она могла вернуться через Большую Албанию и Косово на Балканы. А ведь в сражении за Юго­славию на стороне мусульман участвовали и Саудовская Аравия, и в какой-то мере даже Иран. Вот что получает Европа…

 – Для чего американцы это делают?

 – Во-первых, мы видим, что американцы столкнулись с исламской цивилизацией и, по ряду признаков, терпят неудачи. Столкновение цивилизаций – атлантической и исламской, о котором говорил Хантингтон, началось. Европейцы маневрируют, переводят стрелки его в русло столкновения не западного и мусульманского миров, а столк­новения США и мусульман. Американцы хотят по­править ситуацию в свою пользу и перевести стрелки исламского джихада в Европу. А сами потом будут вновь говорить о правах человека. Продвигать права мусульманских меньшинств.

 Во-вторых, Европа интегрируется и составляет все большую конкуренцию в экономике, мировой политике, идеологии именно Соединенным Штатам. Хотим мы или не хотим, но сегодня главный конкурент США даже в экономике – это Европа. Так вот – сильная Европа американцам тоже не нужна. И они, возбудив там мусульманский фактор, будут вызывать нестабильность и ослаблять политические позиции Европы в мире. Будут ослаблять в том числе и евро. Вот такого «ежа» подпускают американцы под Европу. А сербы и албанцы – лишь инст­рументарий, который помогает им запустить эту стратегическую операцию.

 – Как будет происходить провозглашение независимости Косово и как США добьются ее признания в мире?

 – Американцы признают независимость Косово одними из первых и заставят признать ее европейцев. По крайней мере, большинство членов НАТО. И практически всех членов Евросоюза.

 – Что может сделать в этой ситуации Россия?

 – Россия многое проиграла, когда не работала активно с Германией, Францией, Бельгией. Плюс бездействие наших представителей в лице Черномырдина, Козырева, посла Ивановского и ряда других. Здесь же и Международный комитет Госдумы. Все они пытались умиро­творить американцев и предавали, по сути дела, сербов.

 Сегодня позиция более или менее внятная. Но мне кажется, что по Косово многое неясно. И многое будет зависеть от сербов. Удастся ли теневым силам США и Европы подавить гордый дух сербов и превратить их в то же самое, во что они превратили черногорцев, македонцев, когда за какое-то благополучие народы теряют свою цивилизационную идентичность, свои традиции и так далее. Вот так поделили малые государства бывшей Югославии. Это один вариант. Если сербы будут продолжать борьбу, то у них будет надежда на победу. При этом Россия должна их поддерживать, поскольку это и ее геополитическое простран­ст­во, прежде всего духовное пространство. С поддержки Сербии может начаться восхождение России в качестве лидера православно-славянского и евразийского мира.

 – Но Косово же уже фактически независимо от Сербии. Как в этой ситуации сербы вообще могут победить?

 – Мне кажется, буквально в первые же месяцы признания независимости Косово европейцы почувствуют проникновение исламского экстремизма и разного рода преступных элементов. Ведь Косово «зачиналось», я точно знаю, как глобальные «ворота» для наркомафии. Значит, наркотики пойдут большим потоком в Европу. И косовская Албания будет выживать только за счет именно таких нелегальных экономических схем. И европейцы это почувствуют. И поймут, что единственная сила, способная остановить распространение этой заразы, – сербы.

 – Существует такое понятие, как «международно признанные границы». Но Косово уже признали США и 17 из 27 стран ЕС, а еще 5 стран ЕС готовы сделать это «в будущем». Какие границы теперь будут считаться международно признанными и кто вообще это определяет?

 – Такого органа, который бы это определял, нет. Даже ООН не наделена такими полномочиями. Ведь границы – это подвижная категория в геополитике. Они меняются постоянно. И признание границ происходит через признание их приграничными государствами.

 Европейцы пока не видят, чем это может для них кончиться. Если сейчас в Косово начнутся столкновения между албанцами и сербами, а натовцы опять не смогут защитить мирное население, то сербы могут ввести туда свои вооруженные силы. Тогда на помощь косовскому режиму придут агрессивно настроенные жители Албании, Турции, исламские фундаменталисты из арабских стран. В Европе, по сути, появится свой «Талибан».

 Косовский прецедент являет­ся угрозой и для России. Если большинство стран признают независимость Косово, тогда любой анклав, любая территория компакт­ного проживания той или иной этнической группы, независимо от размеров, даже исторически не принадлежащая этой стране, могут потребовать референдума. Например, азербайджанцы, живущие в Москве, теперь вполне могут провести референдум и заявить о том, что, например, район Марьина Роща – это их родина. И давайте, мол, нам то ли автономию, то ли полную независимость. Абсурд? Но именно такова реальность после провозглашения независимости Косово. Это может произойти в каждой стране, а в Европе тем паче. Я думаю, мусульманские анклавы на этом примере и будут строить свою политическую линию.

 А вот что касается результатов выборов в Сербии, то я был сторонником радикала Николича. Но, когда победил демократ Тадич, я сказал своим друзьям сербам: «Господь вас вывел из-под удара». Если бы победили радикалы Николича, то и провозглашение Косово, и отказ принять в Евросоюз Сербию, и экономическое эмбарго – всё бы списали на то, что пришли к власти радикалы. А объявляя или признавая сегодня независимость Косово, западные демократы предают своего собрата-демократа Тадича. Помощи Сербии в Евросоюзе не окажут, потому что много своих дыр. И я думаю, что на этом политическая карьера Тадича закончится. Сербия пройдет через еще один общенациональный кризис, и тогда радикалы смогут победить.

 – Может ли Россия на примере Косово потребовать признания Абхазии, Осетии?

 – Я противник того, чтобы применять этот прецедент для Абхазии и Осетии. Во-первых, ситуация там была совершенно другая. НАТО и США отделили Косово от Сербии путем открытой и прямой агрессии. А вот Южная Осетия и Абхазия проголосовали за то, чтобы оставаться в составе СССР, когда Грузия отделилась и первой вышла из правового пространства. И здесь в качестве агрессора выступила как раз Грузия. Грузинские власти пытались отдать Абхазию на разграбление своим зэкам (выпущенным из тюрем в обмен на участие в войне против абхазов) и мародерам из «Мхедриони». Но абхазы и осетины одержали победу. Они победители. Так почему побежденный должен диктовать правила?

 Но здесь ситуация попадает в неприятные ножницы. Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, нужно признавать (такова уж логика политики) и независимость Приднестровья и Карабаха. А значит, мы несколько осложняем отношения с Молдовой и Азербайджаном. И думаю, что увязать признание или непризнание Абхазии и Южной Осетии нужно бы не ранее апреля. Почему?

 Первое. 24 апреля НАТО примет в Бухаресте решение о приглашении Грузии в состав Альянса. Юридически вместе с Абха­зией и Южной Осетией, то есть их территории тоже становятся пространством НАТО. И если Россия к тому времени ничего не сделает, то я убежден, что, с момента признания Грузии членом НАТО, где-нибудь под Адлером будет размещена натовская база. То есть и резиденция президента, и олимпийский город Сочи окажутся в досягаемости ствольной артиллерии НАТО.

 Второе. Посмотрим на карту: кем останется Россия в Черноморском бассейне, если в ­НАТО примут Украину с Крымом и Грузию с Абхазией? Натовские «территории» спускаются к Черному морю, Россия перестает быть игроком. Ей даже флот свой негде разместить, и она становится номинальной черноморской фигурой.

 Поэтому моя позиция такова: как только объявят о приглашении Грузии в НАТО, Россия должна признать независимость Абхазии и Южной Осетии. И немедленно заключить с ними пакет межгосударственных договоров, в том числе договор о военном союзе. С размещением своих сил в Абхазии, чтобы не допустить захвата этой территории натовцами. Таким образом, мы уходим от проблемы Приднестровья и Карабаха и свои действия мотивируем необходимостью обеспечить свою безопасность.

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