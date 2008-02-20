«ЕР» может стать триединой

ОДИН из самых распространенных способов реализовать этот процесс – создание внутрипартийных фракций, или платформ. Это – инструментарии любой крупной партии во всем мире. И способ предотвратить появление вождизма и узурпацию власти одним человеком.

Похоже, что эта идея вот-вот будет реализована и в «Единой России». В результате появятся три платформы.

Консервативно-патриотическая. Она может иметь уклон в русский патриотизм. Ее естественным лидером может стать Б. Грызлов.

Левая лейбористская, или трудовая, которую возглавит А. Исаев.

Либеральная. Ее лидером может стать известный питерский юрист, ныне депутат Госдумы В. Плигин.

На этом фоне весьма любопытно внутрипартийное положение в КПРФ. Похоже, что с приближением даты выборов Президента России обостряется борьба за близость к телу вождя. Если г-н Зюганов получит на выборах не менее 15% голосов, это упрочит его позиции как лидера партии. Значит, и те, кто сегодня находится рядом с ним, получат шанс остаться в руководстве еще на несколько лет.

Разумеется, борьба за тело вызывает и некую дезорганизованность в работе штаба партии. А это может сказаться на результатах голосования.

Нелегко и СПС. Партию покинул Б. Немцов. Говорят, что его попросту выдавил из ее рядов А. Чубайс. Он считает г-на Немцова экстремистом и полагает полезным для партии «лечь под Д. Медведева». Похоже, что, оставшись в свободном плавании, г-н Немцов примкнет к радикалам, часть из которых живет за границей.

Туманны и позиции партии «Яблоко». У нее могут возникнуть серьезные финансовые проблемы. «Яблоко» не перешагнуло на выборах в Думу 3% и не получит госфинансирования, что предусматривается законом.