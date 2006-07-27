Империя наносит удар

ПОХОЖЕ, что история с нападением на Касьянова стала для «евразийцев» премьерой в новом качестве. Раньше последователи их духовного лидера Дугина ходили на митинги и устраивали шествия. Теперь они, возможно, станут претендовать на место «боевого крыла» молодежных организаций государственников. То есть противопоставят себя нацболам.

Достаточно вспомнить, что именно Дугин вместе с Лимоновым стоял у истоков национал-большевистской партии. По большому счету Дугин, уйдя из НБП, взял с собой «национал-», а Лимонов оставил у себя «-большевистская». Обе эти половинки на политическом поле играют в свои, независимые игры. Они зависят только от того, кто какую позицию занимает и кто с кем блокируется. Если Лимонов примкнул к оппозиции и Касьянову, то Дугин встал на сторону пропрезидентских сил.

После организации «Коми­тета-2008» Лимонов открыто предложил оппозиционерам услуги НБП для охраны мероприятий. Тогда либералы отказались от нацболов. Сегодня они, когда-то кидавшие в Касьянова яйца, охраняют бывшего премьера от своих двойников.

Если бы напавший на Касьянова был из «Молодой гвардии» или из «Наших», оппозиционеры еще имели бы повод обвинять Администрацию президента в организации атаки. Впрочем, этот поворот представляется вообще фантастическим. Что бы они ни говорили в западной прессе для английского или немецкого обывателя, администрация не создавала никаких «эскадронов смерти». Поскольку в ней тоже... работают либералы. Только - востребованные властью.

Касьянов, похоже, так и не смог стать лидером оппозиционного блока - солидного, большого. Такого, с которым стоит вести переговоры. Вместо этого он примкнул к тусовке маргиналов. Неудивительно, что маргинальная эстетика рас­пространилась и на самого Кась­янова. Он получил в лицо. Завтра его снова закидают яйцами. Потом запустят тортом. Так можно превратиться в клоуна. Даже несмотря на всю завидную касьяновскую выдержку. А в России к клоунам в политической среде довольно жесткое отношение. У нас уже есть один клоун со своей партией. И - достаточно.