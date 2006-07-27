Госдума научилась соглашаться

ПЕРЕД каникулами депутатам предлагается не обсуждать, а принимать. Такое положение вещей давно стало традицией. Российские депутаты вообще не из тех людей, кто готов отложить отпуск хоть на сутки. Поэтому в последний рабочий день им предлагают принять столько, сколько обычно Дума принимает за неделю.

Не стало исключением и последнее пленарное заседание этого июля. Повестка, естественно, оказалась явно пресыщенной. Многие документы попали в руки законотворцев только в день заседания. Парламентарии жаловались на плохую организацию - мол, под шумок такого напринимать можно, что осенью сами диву даваться будем. Но, несмотря на ропот, как обычно, приняли все из предложенного, на сентябрь не отложили ничего.

Обычно депутаты в такой спешке еще успевали задаться вопросом: «А кому это выгодно?» И поискать в вынесенных в последний день законах «лоббистский умысел». Но на этот раз все очевидно. В список «авральных» попали антикоррупционная конвенция и закон, расширяющий определение «экстремизм». Требование срочной ратификации первого документа в Думе объясняют предстоящим саммитом «Большой восьмерки». Мол, так власть выбивает почву из-под ног у западных хулителей российской демократии. А вторая инициатива - наш ответ убийцам российских дипломатов в Ираке. А заодно - противоядие от оппозиции. Ведь публичное оскорбление или клевета в отношении действующего чиновника отныне - тоже экстремизм.

Итоги последнего дня не вызвали вопросов. И вот почему - несмотря на кажущийся аврал, не произошло ничего такого, к чему депутаты не привыкли бы за время последней сессии. Кое-кто из тех, с кем мы разговаривали, констатировали: нынешней Думе как высшему органу госвласти не удалось сохранить свое политическое лицо.

- В Думе нет никакой инициативы, и в ней очень не любят инициативных. Здесь делают все, чтобы ни один закон, противоречащий политике исполнительной власти, не прошел, - признался мне координатор фракции КПРФ Сергей Решульский. И это можно было бы списать на «мнение оппозиции», которая должна критиковать власть и всегда быть чем-то недовольна.

Но ему вторил - уже в кулуарах - и один из высокопоставленных депутатов. Говоря о спешке и «соглашательст­ве» в нынешней Думе, он обмолвился: «Если независимая комиссия проверит, как в Думе организуют законодательный процесс, у нее возникнет очень много вопросов ...»