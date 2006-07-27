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Эстонию возглавит американец

№ 10(10) от 13.07.2006 [ «Аргументы Недели » ]

ЕЩЕ в 1990-91 ­гг. обсуждалась идея Бал­тийско-Чер­номорской конфедерации - враждебной дуги из бывших советских республик, которые изолируют Россию от «цивилизованной» Европы. Последнее время возможностей для ее реализации становится все больше: для скорейшего осуществления задуманного американцы то в одной, то в другой стране возводят на президентские посты уже не просто своих ставленников, но и своих сограждан.

В 1998 г. президентом Литвы избран американец Валдас Адамкус (опередивший своего конкурента на 0,7%), а главой его администрации стал другой американец - Раймундас Межялис, который и руководил его избирательной кампанией. Когда же в 2002 г. Адамкус проиграл, литов­ский парламент тут же устроил импичмент новому президенту Роландасу Паксасу, и на внеочередных выборах Адамкуса вновь избрали президентом.

В 1999 г. президентом Латвии стала канадка Вайра Вике-Фрейберга. При ней главой МВД Латвии стал американец Эрикс Екабсонс, а Бюро защиты Конституции Латвии возглавляет гражданин Великобритании Янис Кажоциньш.

В 2003 году к власти в Грузии пришел женатый на гражданке одной из стран НАТО (Нидерландов) Михаил Саакашвили - со своей женой он сыграл свадьбу в Нью-Йорке, где Саакашвили учился по стипендии американского Конгресса и жил со своей женой еще два года.

В 2004 г. президентом Украины стал Виктор Ющенко, женатый на американской гражданке, работавшей в американском Белом доме и Госдепартаменте, а возможно, и в ЦРУ.

А в конце августа 2006 г. парламент Эстонии должен избрать президентом своей страны американца Тоомаса Хендрика Ильвеса.

Он уже дает победные интервью, где рассказывает, что в советские времена возглавлял вещание «Радио Свобода» на Эстонию, а все его доклады читали сотрудники ЦРУ и очень хвалили.

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