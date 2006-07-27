Патриотизм на экспорт

ЕЩЕ 27 июня политолог Ста­нислав Белковский заявил, что «Дмитрий Рогозин хочет заняться на Украине несколькими масштабными гуманитарными проектами». А на днях уже и сам Дмитрий Рогозин признал, что «создает движение по поддержке прав соотечественников на Украине». «Аргументам i времени» удалось узнать, что обсуждаются несколько вариантов названия: «Русская Украина», «Общая Родина» и даже «Лига защиты русских». Источник в окружении Рогозина также уточнил нам, что реализация проекта начнется уже в середине июля, а официальная презентация состоится в Киеве осенью этого года. В то же время источник «Аргументов i времени» в окружении Рогозина уточняет, что сроки запуска проекта все время отодвигаются из-за того, что заказчики не торопятся с перечислением денег на его финансирование.

Неясным до конца остается пока лишь вопрос о том, кто заинтересован в появлении украинского проекта Рогозина и кто будет его финансировать. Очевидно только, что это не личные деньги самого Рогозина - иначе бы сроки не отодвигались...

Главный и чуть ли не единственный спонсор Рогозина, которому Дмитрий Олегович за это и передал пост председателя «Родины», - Александр Бабаков.

Бабков имел бизнес на Украине, и в 2004-2005 гг.неоднократно ездил к Ющенко вместе с Рогозиным. Но финансировать нынешний проект своего бывшего политического шефа категорически отказывается: «Это личная инициатива Рогозина, и я тут ни при чем», - заявляет Бабаков.

Сам же Дмитрий Олегович намекает, что его проект - дело рук Кремля: «Мы действуем в соответствии с подписанным в конце июня указом Президента РФ о господдержке добровольного переселения в Россию соотечественников до 2012 года.»

Однако в Кремле однозначно заявляют о невозможности сотрудничества с Рогозиным ни по каким его проектам. Последняя практика показывает, что подобное сотрудничество невозможно в принципе. Так, например, 22 июня появилось «обращение 13 губернаторов», в котором Рогозин назван главным экстремистом России...

Отвечая на вопрос, вместе с какими политическими силами он собирается создавать свою украинскую партию, Рогозин говорит, что «хорошо знаком и с лидером Прогрессивной социалистической партии Наталией Витренко, и с лидером украинских коммунистов Петром Симоненко, и с лидером Социалистической партии Александром Морозом». Впрочем, дружба «Родины» с Соцпартией началась как раз после визитов Рогозина к Ющенко на рубеже 2004-2005 г., на приемах у которого Мороз тогда был завсегдатаем. Но в последнее время дружба с Морозом сошла на нет, так как Социнтерн дал понять Соцпартии Украины, что дружба с «российскими националистами из «Родины» нежелательна» - рассказали «Аргументам i времени» источники в партии Мороза.

Наталия Витренко заявила «Аргу­ментам i времени», что у ее партии никогда не было хороших отношений с «Родиной», так как «Рогозин известен на Украине своей дружбой с Ющенко. А с ним у нас не может быть ничего общего». План создания рогозинской партии на Украине Витренко называет «проектом по расколу «антиоранжевых» сил - расчет, видимо, сделан на то, что у нас многие подумают: раз политик приехал из России, значит, он не может действовать по заказу Ющенко».