Число сенаторов сокращается медленнее, чем количество регионов

ОДНАКО на заседании 30 января 2008 г. Совет Федерации согласился сократить их число лишь до 174. Пока ликвидированы только сенаторские места от Коми-Пермяцкого и Усть-Ордынского АО.

Коми-Пермяцкий округ прекратил свое юридическое существование в 2006 г., и близкий к С. Миронову сенатор от округа О. Оганян еще год назад стал сенатором от Пермского края. Сенаторы же от Усть-Ордынского округа исчезли сами собой. Представитель главы округа утратил свой пост после отставки самого главы, а представитель усть-ордынского парламента футболист В. Гладилин избран депутатом Госдумы по списку «Единой России».

А вот таймырские, эвенкийские и корякские сенаторские «штатные единицы» пока не сокращены. Хотя их округа объединились раньше Усть-Орды. Отчасти это вызвано политическими причинами: сенатор от Таймыра Л. Биндар – член партии С. Миронова, а сенатор от Эвенкии Ю. Шарандин пользуется поддержкой мэра Моск­вы Ю. Лужкова и замглавы Адинистрации президента В. Суркова.

Сенаторы от Агинского округа (он будет ликвидирован 1 марта) также собираются просидеть в Совете Федерации несколько месяцев, а то и год после положенного срока. Рекордсменом в этом деле стала амурский сенатор и член партии Миронова Г. Буслова, остававшаяся членом Совета Федерации 2 года и 4 месяца после истечения своих полномочий (С. Миронов просто не утверждал сенаторов, делегированных вместо нее).

У 6 сенаторов были подтверждены полномочия. А у избранных в Госдуму по спискам СР В. Шудегова и ЕР Р. Искужина и В. Абрамова – прекращены. Последний является к тому же зам­главы исполкома «Единой России» по финансам. Вместо него тверской губернатор Д. Зеленин сделал сенатором гендиректора Тверского вагоностроительного завода В. Савина (возможно, для того, чтобы поменять директора). А ленинградский губернатор В. Сердюков, который одно время собирался делегировать в сенаторы соратника С. Миронова банкира А. Лебедева, решил выдвинуть другого спонсора «Справедливой России» – главу строительной компании ЛСР А. Молчанова.

Малоизвестных А. Шишкова и П. Беркса сменили бывшие губернаторы – смолен­ский В. Маслов и краснодарский Н. Кондратенко. Ранее сенатором стал самарский экс-губернатор К. Титов. Эксперты не исключают, что не прошедшие переназначение губернаторы и дальше будут пополнять сенаторский корпус.

Еще одной интригой в Совете Федерации стал вступивший летом 2007 г. в силу закон о 10-летнем цензе проживания сенаторов в «своем» регионе. Как известно, многие из них впервые приезжали в «свой» регион лишь в день назначения. При этом сразу было сделано исключение для силовиков. Те «по долгу службы могут менять место жительства». А действующим сенаторам решили засчитывать в «проживание» годы сенаторства от данного региона. А в январе 2008 г. решено отнести к числу силовиков и бывших прокуроров. Как известно, с момента вступления в действие поправок сенаторскую должность впервые получили 8 человек, из них 2 силовика. Это экс-глава МВД В. Рушайло (от архангельского зак­собрания) и бывший десантник А. Коровников (от новгород­ского губернатора). Ни тот, ни другой, естественно, никогда не жили в представляемых ими в Совфеде регионах.

Зато на бизнесменов 10-летний ценз оказал свое влияние. Как уже сказано выше, ленинградский губернатор вынужден был делегировать в Совфед питерского строительного магната, а не московского банкира. Кроме того, и знаменитый миллиардер С. Керимов делегирован в Совфед от родного Дагестана, хотя мог бы сделать это и от любого другого региона. Так что и бизнесмены сумели приспособиться к нововведениям.