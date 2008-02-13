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Посетит ли Д. Медведев Казань?

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 НАБЛЮДАТЕЛИ отмечают и некоторую закрытость г-на Медведева с точки зрения каких-либо сведений о его семье и прошлой работе.

 Тем временем на главного кандидата продолжает работать практически все политологическое сообщество. В част­ности, глава Фонда эффективной политики Г. Павловский. Он готовит кандидату еженедельную аналитическую записку о ходе избирательной кампании. Кроме этого – справку о социально-экономическом положении региона, куда прибывает г-н Медведев, а также обзор СМИ.

 Тем временем на должность пресс-секретаря будущего Президента России претендует Жанна Одинцова. Сегодня она уже выполняет эти обязанности при первом вице-премьере. Правда, г-жу Одинцову командировала в пресс-секретари вице-премьера начальник управления пресс-службы действующего президента Наталья Тимакова. Захочет ли она остаться на работе в пресс-службе либо попытается сама стать пресс-секретарем будущего президента?

 Хотел бы вернуться на работу в Кремль и известный пиарщик, некогда работавший в медиа-группе «МОСТ»,  а затем – в Администрации Б. Ельцина – Сергей Зверев. Но его «путь назад» будет весьма тернист.

 Разумеется, при всех этих внутренних процессах главным для Д. Медведева остаются поездки по стране. В них его сопровождают, как правило, руководитель Минрегиона Д. Козак и министр МЭРТ Э. Набиуллина. Именно они ведут всю основную черновую работу по разъяснению в регионах будущей экономической политики Кремля. А г-ну Медведеву приходится и 100 граммов иной раз принять, как это было на Мамаевом кургане в Волгограде на встрече с ветеранами войны.

 Между тем в некоторых регионах всерьез надеются на либерализм будущего президента. Так, татарстанские СМИ нет-нет да и пишут не совсем корректно о «вертикали федеральной власти» и «централизованном управлении». Мол, при либеральном Медведеве вновь можно будет говорить о должном уровне суверенитета Татарстана, который был до В. Путина.

 Понятно, что такие сигналы из Казани могут поставить г-на Медведева в неудобное положение. Вплоть до отмены посещения Казани, чтобы не попасть в ситуацию, в которой оказался Б. Ельцин в 1990 году. Его встречали в аэропорту с транспарантами, требующими полного суверенитета республики. Времена сегодня не те, но исключить нападок националистов на Д. Медведева нельзя.

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