Тяжело быть Ивановым

СЕРГЕЙ Иванов в этом году был деликатнее. Он больше говорил о перспективах экономического развития страны.

Тем временем положение самого С. Иванова на политической арене становится все менее понятным. Одновременно растет влияние его недавнего соперника за право стать преемником – Д. Медведева.

Во всяком случае, работники аппарата С. Иванова очень озабочены перспективами своей работы. При этом сам первый вице-премьер не обрисовывает своим подчиненным их будущее. Поэтому многие из них уже подыскивают новое место работы. Но и сам С. Иванов едва ли удержится в новом правительстве. Обычно бывших конкурентов в политике задвигают. Но вице-премьер вполне может вернуться в Совет безопасности. Согласно схеме «сдержек и противовесов».