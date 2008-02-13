Тяжело быть Ивановым
№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
СЕРГЕЙ Иванов в этом году был деликатнее. Он больше говорил о перспективах экономического развития страны.
Тем временем положение самого С. Иванова на политической арене становится все менее понятным. Одновременно растет влияние его недавнего соперника за право стать преемником – Д. Медведева.
Во всяком случае, работники аппарата С. Иванова очень озабочены перспективами своей работы. При этом сам первый вице-премьер не обрисовывает своим подчиненным их будущее. Поэтому многие из них уже подыскивают новое место работы. Но и сам С. Иванов едва ли удержится в новом правительстве. Обычно бывших конкурентов в политике задвигают. Но вице-премьер вполне может вернуться в Совет безопасности. Согласно схеме «сдержек и противовесов».
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