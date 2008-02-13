Г. Зюганов мечется

А СЕКРЕТ путаницы прост. В Кремле, как известно, существует несколько групп влияния на власть. Похоже, что еще месяц назад Геннадий Андреевич был склонен войти в альянс с силовым блоком, недовольным выдвижением либерала Д. Медведева, и отказаться от участия в выборах. Предлоги для этого были и есть – например, ущемление КПРФ в показе по ТВ.

Затем тов. Зюганов будто бы попал под влияние «либерального крыла» Кремля. Случилось это после того, как ему будто бы намекнули, что никто не собирается мешать его партии получить на выборах президента 15–17% голосов, вместо 5–7%, прогнозируемых официально. В этом случае авторитет тов. Зюганова в партии остался бы на высоте, и на съезде партии не возник бы вопрос о смене лидера.

Но сегодня Геннадий Андреевич вдруг снова нахмурил брови. Он якобы вновь не хочет участвовать в теледебатах без Д. Медведева. И это добавило путаницы не только в ряды партии, но и в Кремле – как у «силовиков», так и у «либералов».