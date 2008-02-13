Уходит ли Путин?

В «ГАЗПРОМ» был рекомендован премьер В. Зубков. В «Рос­нефть» – зам. руководителя Администрации президента И. Сечин. Оба – с прицелом на занятие должностей руководителей этих сырьевых супергигантов.

По мнению аналитиков, это говорит о том, что В. Путин уводит из-под влияния Д. Медведева – как будущего президента – контроль над главными корпорациями страны. Для непосвященных можно пояснить, что и В. Зубков, и И. Сечин являются людьми, очень близкими и верными В. Путину. Мало того, по закону обладатели этих должностей в «Газпроме» и «Роснефти» автоматически должны являться крупными госчиновниками. А значит, В. Путин готов оставить их при власти, если сам станет премьер-министром. Таким образом, контроль за важнейшим сектором российской экономики останется за Путиным. А ранее мы уже писали, что Дума приняла закон о бюджете страны на ближайшие три года. Значит, и ответственным за его исполнение будет нынешний президент.

О том, что г-н Путин, скорее всего, останется у власти, говорит и тот факт, что именно он озвучил программу развития страны до 2020 года. Это произошло в минувший четверг на расширенном Госсовете. Путин не подводил итоги, а говорил о будущем. То есть огласил свою программу. А развить ее и конкретизировать придется главному кандидату на должность президента – Д. Медведеву. Это должно произойти на экономическом форуме в Красноярске.

Все это, разумеется, нервирует высших госчиновников. Многие так и не поймут до сих пор – какому царю придется служить? И как бы не наделать ошибок. Все прояснится, когда чиновники узнают – повесит или нет новый президент портрет В. Путина в своем кабинете.