Чиновники готовят чемоданы

ЕСТЬ среди них и те, кто уже работает в контакте с Д. Медведевым. Но работа эта происходит, как правило, на общественных началах. При этом основную работу – у В. Путина – с чиновников никто не снимал. А гарантий того, что г-н Медведев возьмет их к себе, нет.

Хотя наиболее дальновидные руководители управлений Администрации все чаще ездят в Дом правительства. Они не без основания полагают, что, став премьером, В. Путин возьмет их с собой.

Между тем в коридорах Администрации президента все больше слухов о ее грядущей реорганизации. При Д. Медведеве, вероятно, она будет сокращена и по персоналу, и по структурным единицам. Вероятно, останется нечто, напоминающее расширенный секретариат, который обеспечивает стабильный «бумагооборот».

Скорее всего, подвергнется изменениям и институт помощников руководителя Администрации и президента. Прикомандированных туда генералов отправят в отставку. Такие люди, как И. Шувалов и С. Ястржембский, могут уйти в бизнес. Господин Шувалов, например – в «Совкомфлот». А о г-не Ястржембском позаботится его однокурсник по МГИМО, известный бизнесмен Алишер Усманов. В бизнес может уйти и В. Иванов – если не будет командирован в ФСБ.

Не исключено, что изменения коснутся как института полпредов президента, так и самих семи федеральных округов.

«АН» уже писали о том, что федеральные округа могут быть трансформированы в десяток межрегиональных экономических зон: впору вспомнить совнархозы. А их деятельность станет подконтрольна не президенту, а премьер-министру. Именно такие предложения готовятся в Минрегионе.

Понятно, что в Администрации президента продолжают гадать и о том, кто станет ее следующим руководителем. Очередная обсуждаемая конфигурация такова. Нынешний руководитель управления пресс-службы Наталья Тимакова может стать заместителем начальника. А начальником – В. Сурков. Оба они давно знакомы и находятся в хороших отношениях с главным претендентом на пост президента страны.