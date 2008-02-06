Восходящая звезда Алишера Усманова

ПОКА в этой роли – олигарха при власти – выступал Р. Абрамович. Но он, по слухам, давно стал ею тяготиться. И еще год назад просил В. Путина отпустить его и освободить от чукотских губернаторских обязанностей. Тогда не получилось. А сейчас, похоже, ему будет оказана помощь со стороны г‑на Усманова, который якобы имеет на Р. Абрамовича «зуб».

Дело в том, что некоторое время назад Р. Абрамович предпринял попытку консолидировать металлургические активы всей России. При этом предполагалось поглотить и активы Алишера Усманова (под его управлением находится ЗАО «Газметалл», объединяющее ряд крупных предприятий общей стоимостью более 10 млрд. долл.). Аналитики г-на Усманова не без основания считали, что Р. Абрамович мог предложить Алишеру Усманову осуществить слияние активов, а потом использовать схему, по которой он слил принадлежащую ему «Сибнефть» и ЮКОС М. Ходорковского. Тогда он и деньги за слияние получил, и «Сибнефть» не отдал, а Ходорков­ский оказался в тюрьме.

Господина Усманова так «развести» не удалось. Но человек он не мстительный и все проблемы решает мирно. Говорят, именно это сблизило его с Д. Медведевым. И еще то, что оба имеют самое непосредственное отношение к делам «Газпрома».