//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Американские горки

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

Американские горки
Барак Обама

 КАК известно, накануне общенациональных выборов президента США в большинстве штатов проводятся так называемые праймериз. На них в каждом штате выбирают главного кандидата от партий среди нескольких претендентов. Плюс – делегатов на заключительный партийный съезд.

 Главным претендентом у демократов является Хиллари Клинтон – жена экс-президента США Билла. От нее на 6% отстает чернокожий кандидат Барак Обама (если же съезд демократов признает результаты праймериз во Флориде, Калифорнии и Мичигане, то отставание достигнет 20%). При этом в руководстве демократической партии всерьез опасаются темной биографии г-на Обамы. По слухам, он якобы обучался в исламской школе, принял ислам и имеет мусульманское имя Усама бен Моххамед.

 Тем временем Барака Обаму неожиданно поддержала старая гвардия демократов. Во время президентства Билла Клинтона эти люди были задвинуты. Поэтому даже представители «клана Кеннеди» уже публично поддерживают конкурента Хиллари Клинтон. Господина Обаму может под­держать и Альберт Гор, имеющий тесные связи с еврейскими финансовыми группами США и в Голливуде.

 Не меньше интриг и в праймериз республиканской партии. Здесь лидирует сенатор Джон Маккейн. Он в 2,3 раза опережает другого кандидата от республиканцев, Митта Ромни. Это очень богатый бизнесмен. Будучи губернатором штата Массачусетс, главный упор в своей работе он сделал на улучшение медицинского обеспечения штата.

 Тем временем самый извест­ный кандидат от республиканцев – экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани – уже сошел с дистанции. Кстати, он имеет весьма неоднозначную репутацию в собственной партии. Ему «шьют» многоженство и намекают на гомосексуализм. На него существует видеокомпромат, где он танцует в женском платье. Господин Джулиани весьма стеснен в деньгах и намеревался участвовать в праймериз лишь в крупных штатах. Здесь его и подловил конкурент Джон Маккейн. Но г-н Джулиани вполне может стать вице-президентом.

 Вернемся к демократам. При определенном стечении обстоятельств на съезде этой партии в августе в качестве кандидата партии в президенты может быть выдвинут А. Гор – вице-президент при Б. Клинтоне.

 Похоже, что чернокожего Обаму едва ли допустят до выборов. И если окажется, что г‑жа Клинтон – не совсем проходная фигура, съезд партии может своим решением выдвинуть г-на Гора. А его избрание существенно улучшит россий­ско-американские отношения. В качестве доказательства можно привести такой факт. Когда А. Гор был вице-президентом, ЦРУ подготовило ему доклад, посвященный российской коррупции. В нем якобы фигурировали известные имена. Среди них – Гусинский, Лучанский, Черномырдин, люди Чубайса и из спецслужб. Господин Гор написал на докладе такую резолюцию: «Кусок дерьма!» А готовивших его отстранили от работы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

//В мире

Бывший луганский губернатор рассказал о срыве «захвата Крыма Россией» в 2010-м

Бывший луганский губернатор рассказал о срыве «захвата Крыма Россией» в 2010-м

Российская Федерация готовилась «захватить» Крымский полуостров в 2010 году. Соответствующую версию озвучил украинский политик Геннадий Москаль, бывший глава Луганской и Закарпатской областей.

//В мире

Экс-разведчик раскрыл роль РФ в защите мира от провоцируемой США термоядерной войны

Экс-разведчик раскрыл роль РФ в защите мира от провоцируемой США термоядерной войны

Главной защитой от провоцируемой США термоядерной войны является стратегическое превосходство России над американской стороной. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

//В мире

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно делает данный мессенджер все менее приватным.

//Здоровье

Доступный способ значительно снизить риск инфаркта и инсульта подсказали медики

Доступный способ значительно снизить риск инфаркта и инсульта подсказали медики

Медики из Швейцарии поведали, как в два раза снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, выложенная в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

Адвокат оценила шансы семьи Заворотнюк в суде с врачами по ЭКО

Адвокат оценила шансы семьи Заворотнюк в суде с врачами по ЭКО

Адвокат, член комитета по этике Российской ассоциации репродукции человека Ольга Зиновьева рассказала о случаях, связанных с тяжёлыми проблемами со здоровьем после ЭКО. По её словам, многие женщины подают в суд на врачей.

//В мире

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Американский проект ХААРП – исследовательской программы по авроральному ионосферному рассеянию высокочастотных радиоволн обвиняют во всех бедах мира. И землетрясения он вызывает, и цунами, и фукусимскую ядерную катастрофу, и даже меняет климат.

//Новости партнеров

//Политика

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

//Кино

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

В арсенале актёра Сергея Селина более 50 киноработ и несколько театральных проектов. Но он стал на многие годы заложником одной роли - обаятельного милиционера-полицейского Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей».

//Новости СМИ2

//Шпионаж

Сбежавшему из Кремля агенту ЦРУ грозит страшная смерть

Сбежавшему из Кремля агенту ЦРУ грозит страшная смерть

В 2017 году ЦРУ США успешно вывезло из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов. Первым об этой секретной операции 9 сентября рассказал телеканал CNN. Позднее СМИ выяснили, что этим важным американским агентом был Олег Смоленков.

//Криминал

В столице Украины мужчина угрожает взорвать мост метро

В столице Украины мужчина угрожает взорвать мост метро

Неизвестный мужчина угрожает взорвать метромост через Днепр в Киеве. Об этом в среду сообщила Национальная полиция Украины. На месте происшествия сейчас работают правоохранители.

//Спорт

Как стать хоккейным миллионером?

Как стать хоккейным миллионером?

В прошлом осталось то время, когда Континентальная хоккейная лига (КХЛ), созданная в России, бросала вызов Национальной хоккейной лиге (НХЛ), созданной в Америке. Во второй половине нулевых, когда КХЛ только была основана, мы задались целью догнать и перегнать.

//Жаркое из блогов

Как противостоять угрозам "облачного противника"

Как противостоять угрозам "облачного противника"

Мировой общественности только предстоит узнать подробности удара, который с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) якобы нанесли по нефтяным объектам Саудовской Аравии хуситы. Если это действительно были хуситы, получается, полупартизанские, связанные родо-племенными отношениями вооруженные формирования сумели в считаные минуты осуществить 19 попаданий в два ключевых нефтяных завода саудовцев. Это способствовало росту мировых нефтяных котировок на 20%.

//В мире

А если часть Индии переселится на Дальний Восток?

А если часть Индии переселится на Дальний Восток?

На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсуждался радикальный вариант решить демографическую проблему Дальнего Востока: позвать индийцев.

//В мире

Минюст США подал иск против Эдварда Сноудена

Минюст США подал иск против Эдварда Сноудена

Минюст США подал в суд на бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена из-за публикации мемуаров. Авторы иска считают, что он нарушил соглашение о неразглашении, которое было подписано с АНБ и ЦРУ.

//Новости партнеров

//В мире

Улыбающийся ежик стал настоящей звездой Instagram

Улыбающийся ежик стал настоящей звездой Instagram

Еж по кличке Херби прославился в Instagram благодаря своей жизнерадостной мордочке. Фотографии ежа публикует его владелица Талита Гирнус из немецкого города Висбаден. Об этом сообщает Daily Mail.

//Общество

Акцизы на электронные сигареты: уместен ли общий подход?

Акцизы на электронные сигареты: уместен ли общий подход?

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав разработал законопроект о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин спел романтическую песню Алле Пугачёвой

Максим Галкин спел романтическую песню Алле Пугачёвой

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками милым видеороликом, на кадрах которого он поёт посвящённую своей супруге Алле Пугачёвой песню на французском языке.

//В мире

Киевский аналитик допустил полный отказ команды Зеленского от Донецка и Луганска

Киевский аналитик допустил полный отказ команды Зеленского от Донецка и Луганска

Команда украинского президента Владимира Зеленского может реализовать сценарий полного отказа от Донбасса. Соответствующий вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политолог.

//Общество

В Ялте пресекли деятельность ОПГ, организовавшей незаконный канал легализации мигрантов

В Ялте пресекли деятельность ОПГ, организовавшей незаконный канал легализации мигрантов

В Ялте пресекли деятельность организованной преступной группы, которая организовала незаконный канал миграции на территорию России. К этой деятельности оказались причастны сотрудники МВД и местные жители

//Общество

Онищенко прокомментировал слова врача о росте смертности от рака

Онищенко прокомментировал слова врача о росте смертности от рака

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессора Алексея Масчана.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире
2

Собчак рассказала о второй беременности
3

Видео со сценарием ядерной войны России и НАТО опубликовал американский ученый
4

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова
5

"Папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - Меньшова об отношении своего отца к внуку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры