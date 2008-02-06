Грядут масштабные реформы правоохранительных органов

КСТАТИ, проект закона «О Федеральном следственном комитете» был разработан еще в начале 1990-х годов одним из самых авторитетных правоведов страны С. Шахраем. В то время он возглавлял Государственно-правовое управление Президента РФ. В 2001 г. к идее С. Шахрая вернулся новоназначенный замглавы Администрации президента

Д. Козак (ныне – министр регионального развития РФ). Г-н Козак, ссылаясь на международный опыт, предложил создать на базе Следственного комитета МВД единый Следственный комитет, или Федеральную службу расследований, куда вошли бы следователи МВД, ФСБ, Роснаркоконтроля и Генпрокуратуры. Одновременно Дмитрий Николаевич планировал передать остальные функции прокуратуры в ведение Минюста РФ.

Аргументом в пользу создания ФСР была необходимость разрушения монополии какого-либо одного существующего правоохранительного органа на предварительное следствие. Теперь, для того чтобы сфабриковать заказное дело, пришлось бы подкупать сразу четыре разные инстанции – оперативников, следователей, прокуратуру и суд, что крайне затруднило бы деятельность коррупционеров.

Создание ФСР также является общей направленностью реформы правоохранительной системы России. Ведь в Госдуме в ближайшее время может быть рассмотрен и законопроект «Об органах охраны общественного порядка в РФ». Согласно законопроекту, российское МВД должно быть разделено на несколько структур по западному образцу.

«Мягкая» модель подразумевала сокращение центрального аппарата МВД и переименование главков в департаменты, но это вряд ли можно назвать серьезной реформой.

«Жесткая» предполагает разделение МВД на четыре правоохранительных органа – Федеральную полицию, Федеральную гвардию, Федеральную службу расследований и муниципальную милицию.

Таким образом, и подчинение, и финансирование органов внутренних дел будут соответствовать конституционным положениям о федерализме и местном самоуправлении. Проще говоря, МВД будет разделено на две части – федеральную и региональную. Милиционеры-муниципалы станут частью региональных и муниципальных органов управления, а остальные будут под управлением федеральных органов.

Наличие на одной и той же территории милиционеров федеральных и местных одновременно также снизит возможность для коррупции: если одних «купят», то другие могут хотя бы из чувства конкуренции не пойти на «сговор». Не говоря уже о том, что и наличия принципиальной позиции у части правоохранителей также исключать не следует.