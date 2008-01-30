«Кремлевской молодежи» урежут государственные гранты?

ЕЩЕ двое «наших» стали депутатами Госдумы по спискам «Единой России». А новым «федеральным комиссаром» движения стал владимирец Н. Боровиков – фигура скорее формальная, призванная сохранить контроль над движением со стороны г-на Якеменко. А по некоторым оценкам – и вовсе «усыпить» движение, стоившее государству многих кругленьких сумм. Летом 2007 г. «Коммерсантъ» опубликовал сметы движения «Наши», согласно которым ежемесячные расходы движения даже в самые «тихие» летние месяцы составляли в крупных отделениях (Тула, Москва, Саранск) 300–700 тыс. руб. в месяц, в остальных – от 20 до 200 тыс. в месяц. Таким образом, ежегодные расходы всех 46 региональных отделений «Наших» тянули на 70 млн. рублей. И это не считая таких дорогостоящих единовременных акций, как лагерь на Селигере и т.п.

На этой же неделе г-н Боровиков заявил, что из 46 региональных отделений «Наших» решено сохранить только 5: владимирское, ивановское, тульское, воронежское и ярославское. Активисты из других регионов смогут участвовать лишь в отдельных проектах «Наших», таких как «Православный корпус», «Наша армия», «Молодежная дружина», «Уроки дружбы». Такое «урезание» движения г-н Боровиков объяснил тем, что «угрозы «оранжевой» революции в России больше нет» (а была ли она вообще? – задаются вопросом эксперты). Впрочем, новый глава «Наших» обещает, что его движение все же «не исчезнет, мы просто выросли из детских штанишек».

Разговор о «взрослении» начат неспроста. Теперь, похоже, финансирование молодежной организации как таковой будет приостановлено, деньги же будут поступать через Госкомитет по делам молодежи г-на Якеменко. А через Госкомитет финансы будут выделять уже на конкретные акции и «проекты». Так, в конце прошлого года «Наши» «выиграли» государственный грант на проведение сборов в летнем лагере «Селигер-2008» в размере 10 млн. рублей.

Первым реальным сигналом «замораживания» стало то, что комиссарам «Наших» с нового года перестали оплачивать мобильники. Видя сворачивание провластных молодежных проектов, из них уже стали уходить наиболее деятельные «бойцы». Лидер питерских «Наших» Л. Курза уехал учиться на Мальту. А в середине января один из лидеров «Молодой гвардии «Единой России» А. Радов (занимавшийся планированием всех акций движения) со скандалом покинул движение, заявив, что все проекты по привлечению молодежи в политику оказались блефом.