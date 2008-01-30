Наш ответ ОБСЕ

ЧЛЕН Центризбиркома РФ И. Борисов (делегированный в ЦИК по президентской квоте, а до этого активно сотрудничавший с Управлением по внутренней политике Кремля) сделал ответное заявление. ОБСЕ не представила в ЦИК обоснований, почему им надо 120 наблюдателей, а ЦИК считает, что 70 – «вполне достаточно». Что же касается времени приезда наблюдателей, то «РФ приглашает международных наблюдателей для участия непосредственно в подсчете голосов», а обязательств приглашать наблюдателей за ходом предвыборной кампании РФ «на себя никогда не брала», заявил И. Борисов.

После такого «обмена любезностями» признание Западом и президентских выборов в России «недемократическими», похоже, просто предрешено.

Но в Кремле буквально на этой неделе придумали «наш ответ Чемберлену»: объявлено о создании Института демократии и сотрудничества (ИДС) во главе с членом Общественной палаты (назначаемой Президентом РФ) А. Кучереной. ИДС будет составлять свои рейтинги соблюдения прав человека на Западе и выпускать об этом доклады. «В мире не может быть монополии какого-то государства на выработку стандартов соблюдения прав человека, даже если это государство экономически развитое», – заявил г-н Кучерена, намекая на США.

ИДС будет критиковать «условия содержания заключенных за рубежом, в том числе и то, какой национальности эти люди». В США среди заключенных, как известно, преобладают негры, что при желании можно счесть проявлением расизма. Займется ИДС и «проблемой Косово».

Европейское отделение ИДС со штаб-квартирой в Париже будет возглавлять идеолог российского православного консерватизма Н. Нарочницкая. Американское со штаб-квартирой в Нью-Йорке – другой член Общественной палаты РФ А. Мигранян. В каждом из отделений будет по 10 штатных сотрудников. «Бюджет ИДС будет определен позднее. Мы планируем в Нью-Йорке 5 человек с российской стороны и 5 – с американской. И так же в Париже. Н. Нарочницкая и А. Мигранян направятся к новому месту работы уже сейчас, в ближайшее время будет открыт официальный сайт ИДС», – сообщил А. Кучерена.

Сколько «грехов» удастся найти в США и ЕС, пока сказать трудно. Но уже известно, что Институт собирается «провести мониторинг президентских выборов в США 2008 г.». Н. Нарочницкая нашла в США и вовсе вопиющие нарушения: «Наши наблюдатели говорили, что в США можно чуть ли не без документов встать в очередь на избирательный участок. И, пользуясь абсолютной необразованностью обычного американца, назваться Леонардо да Винчи или Джузеппе Верди, и тебя запишут. Я в США прожила почти 8 лет. Там есть огромное количество нарушений прав человека при судопроизводстве и следственных процессах, злоупотреблений полицейских».

Реакция западных правозащитных центров на инициативу крайне скептическая. «Я им желаю доброго пути, хотя шансы на то, что они откроют что-то новое в сфере нарушений прав человека, весьма невелики. Надеюсь, что они составят конкуренцию тысячам организаций, которые занимаются правами человека в ЕС и США. Я не уверен, что новая организация эту конкуренцию выдержит», – заявил замглавы московского отделения Human Rights Watch г-н Петров.