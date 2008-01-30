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Юристы набирают силу

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Дарья МАРТЫНКИНА ]

 В СЪЕЗДЕ приняли участие 482 делегата с правом голоса. Всего же в Колонном зале Дома союзов в назначенный час собрались около 1200 юристов и им «сочувствующих». Дожидаясь открытия съезда, многие читали «Аргументы неделi». Что неудивительно – наша газета с первого номера сотрудничает с АЮР и публикует на странице «Правовед» ответы ее специалистов на вопросы читателей.

 Выступление Дмитрия Медведева (в Ассоциации он является председателем Попечительского совета) легко может быть переосмыслено в план работы Госдумы. «Почти нет правовых норм, которые стимулировали бы к бережному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды... Законодательство о предпринимательской деятельности носит лозунговый характер... Урегулированы далеко не все вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности», – сказал Дмитрий Медведев. Он также отметил недостатки земельного и градостроительного законодательства. Если первый вице-премьер станет президентом, пересмотром этих кодексов, по всей видимости, займутся в первую очередь.

 Во время выступления Дмитрий Медведев всячески подчеркивал свою принадлежность к сообществу юристов. Как и писали «Аргументы неделi» в прошлом номере, грядет «юрский» период. Сергей Степашин, председатель Счетной палаты РФ и председатель АЮР, сказал об этом прямо: «В России скоро наступит новый юридический период. Владимир Путин и Дмитрий Медведев – члены Ассоциации юристов, и это накладывает на нас соответствующую ответственность». Делегаты ответственность осознали – и единогласно поддержали кандидатуру Медведева на пост президента.

 Изначально на Внеочередном съезде хотели выбрать председателя АЮР на три года (сейчас пост замещают три сопредседателя, которые регулярно меняются). Предположительно им должен был стать советник президента по правовым вопросам, бывший председатель Высшего арбитражного суда РФ Вениамин Яковлев. Но вдруг под благовидным предлогом (дескать, вопрос нужно обсудить в регионах) избрание постоянного председателя отложили до следующего съезда. В кулуарах АЮР ходят слухи, что Ассоциацию может в итоге возглавить Владимир Путин.

Планы АЮР

 ФОРМИРОВАНИЕ Ассоциации юристов практически закончилось: открыты филиалы в 60 регионах, скоро заработают представительства еще в 7 субъектах РФ. АЮР отныне будет чаще «ходить во власть» (то есть участвовать в законодательной и правоприменительной деятельности) и «ходить в народ» (то есть разъяснять законы и смысл изменений в них, «вещать» по каналу «Закон ТВ» в рамках «НТВ+»). Интересно, что через юристов предлагается выявлять главные «язвы» общества. Если у человека беда, он обращается в общественную приемную АЮР, ему там помогают и одновременно ведут учет «социальных болезней», готовят предложения по решению проблемы на законодательном уровне.

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