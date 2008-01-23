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Кандидатская…

Гражданский форум как механизм консолидации

№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

Кандидатская…
Д. Медведев

 ВМЕСТЕ с тем цель созыва форума была одним из самых обсуждаемых кулуарных вопросов. Мнения на сей счет разделились. Одни участники заявляли, что это площадка для цементирования гражданского общества в лице представителей некоммерческих организаций, членов Общественной палаты и представителей российской власти. Другие это утверждение опровергали. Так, секретарь ОП Евгений Велихов считает, что мероприятие является «исключительно собранием гражданского общества». Так или иначе, но все российские общественники (включая, кстати, оппозиционных) этот формат признали. Такой механизм «брожения  авторитетной мысли» использовать нужно в полной мере.       

 Мероприятие открылось выставкой, на которой представители НКО продемонстрировали свои лучшие социальные проекты. Затем делегаты форума рассредоточились по секциям, где обсуждались проблемы социальной политики, армии, местного самоуправления, экологии. Обсуждались также перспективы развития правозащитной деятельности в стране. Дмитрий Медведев присоединился к делегатам в середине дня. Он рассказал, каким видит развитие страны в ближайшие 10 лет. Главное, по его мнению, – это стабильность.

 – Необходимы просто десятилетия стабильного развития, нормальной жизни и целенаправленной работы. То, чего наша страна была лишена в ХХ столетии. По сути, все, что делалось в стране в последние 8 лет, имело целью дать России длительную перспективу успешного развития.

 Медведев считает, что итогом стабильной десятилетки должно стать структурированное гражданское общество. Особенно эмоционален первый вице-премьер был в части курируемой им социалки.

 – Выход на пенсию должен перестать ассоциироваться с концом жизни. Он должен позволять гражданам жить по-человечески.

 Именно «человек» стал ключевым словом этой части заявлений. Именно человек «с его реальными заботами и нуждами должен стать нашим ключевым приоритетом». Именно для человека, по его словам, должны развиваться ключевые сферы жизни: здравоохранение, образование, жилищная и демографическая политика…

 Другие проблемные пункты кандидатской речи коснулись всего спектра политической жизни страны: от предпринимательства и коррупции до демократии и внешней политики.

 Отмечая символичность мероприятия, Глеб Павловский уверенно отмел все подозрения о его конкуренции с «Гражданским конгрессом» Гарри Каспарова.

 – Я уверен, что этой идеи у организаторов не было, и даже странно ее обсуждение.

 А отсутствие у оппозиции «представительного собрания гражданского общества» он назвал примером ее откровенной слабости.

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