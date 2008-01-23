Г. Зюганов хочет быть похожим на Д. Медведева

ЗЮГАНОВ требует не просто доступа к телеэфиру, но и обязательных дебатов с выдвиженцем «Единой России» Д. Медведевым. При этом на подобные дебаты ни Б. Ельцин в 1991 и 1996 гг., ни В. Путин в 2000 и 2004 гг., ни даже «Единая Россия» в 2003 или 2007 гг. никогда не соглашались. Почти невероятным выглядит и согласие г-на Медведева на такие дебаты. Дело в том, что у нас нет традиции обязательного участия кандидатов на высший пост в дебатах, и отказ от них ничем не грозит. Зато участие фаворита в дискуссии явно повысит в глазах избирателя статус того, с кем будущий победитель решил дискутировать. И если Д. Медведев от дебатов отказывается, то и Г. Зюганову нет смысла дискутировать с В. Жириновским и А. Богдановым.

Между тем, по данным январских опросов ФОМ и ВЦИОМ, рейтинг Д. Медведева вырос еще на 5–10% и составляет 50–60% от всех опрошенных, в то время как у Г. Зюганова в десять раз меньше – лишь 5–6%. Даже у В. Жириновского – 7%.

«В КПРФ вопрос об отказе от участия в выборах пока не вынесен на рассмотрение руководящих органов. Даже на секретариате ЦК КПРФ, который собирается каждый понедельник, он еще не обсуждался. Между тем такое решение могут принять только на заседании президиума или пленума ЦК, но они пока даже не назначены», – рассказал «Аргументам неделi» депутат Госдумы, глава аналитического отдела КПРФ Олег Куликов.

В случае если Г. Зюганов получит на выборах меньше результата КПРФ-2007 (11,6%) или меньше В. Жириновского, в КПРФ, скорее всего, зайдет речь о смене лидера. Как будто готовясь к этой ситуации, С. Миронов уже написал В. Путину записку о том, что надо бы объединить все левые партии под крылом «Справедливой России». Мол, и новое название объединенной партии готово – СССР («Социалистический союз справедливой России»).

В КПРФ такие предложения воспринимают крайне негативно: «КПРФ – идеологическая и оппозиционная партия. Обсуждать объединение со «Справедливой Россией» – для нас это то же самое, что обсуждать объединение с «Единой Россией». Если уж совсем гипотетически, то объединение с кем-либо для нас возможно лишь на базе КПРФ», – говорит Олег Куликов.